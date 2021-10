[FOTO] Danci osigurali plasman na SP, Mađari radili nerede u Londonu pa odigrali 1:1 s Englezima, Srbija bolja od Azerbajdžana

Nakon Njemačke, plasman na Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine osigurala je i reprezentacija Danske nakon što je u susretu 8. kola F skupine pobijedila Austriju 1:0

Srbija je u skupini A pobijedila Azerbajdžan 3:1 i zadržala vodstvo ispred Portugala, no ima i utakmicu više.

I u drugom susretu iz ove skupine, ogledu Albanije i Poljske došlo je do nereda. Do izgreda navijača je došlo nakon što je Poljska povela 1:0 golom Karola Swiderskog u 78. minuti, a domaći navijači su počeli bacati predmete na travnjak, pa je francuski sudac Clement Turpin prekinuo meč na više od 15 minuta, a rezultat se više nije mijenjao.

Sve je počelo kada je policija ušla na tribinu s gostujućim navijačima kako bi privela jednog mađarskog ultrasa zbog rasističkog vrijeđanja tamnoputih redara. Kada je policija uhitila izgrednika, došlo je do naguravanja i tučnjave s ostalim navijačima. Red je uspostavljen kada se na tribini pojavila specijalna policija s palicama.

Nažalost, dvoboj na stadionu Wembley obilježili su neredi mađarskih navijača koji su vrlo brzo nakon početka utakmice sukobili s policijom. Vlasti su bile u stanju visoke pripravnosti nakon što su mađarski navijači rasno zlostavljali engleske igrače i gađali ih raznim predmetima u njihovom prvom susretu u rujnu u Budimpešti. I ovoga puta je došlo do incidenta.

U ranije odigranom susretu Finska je na gostovanju pobijedila Kazahstan 2:0, a susret je obilježio dvostruki stijelac Teemu Pukki. Napadač Norwich Cityja je goste doveo u vodstvo u posljednjoj minuti prvog dijela, a za 2:0 je zabio već u 48. minuti.

S dva nova gola Pukki je stigao do brojke od 33 postavši najbolji strijelac u povijesti finske reprezentacije. Do sada je vrh držao legendarni Jari Litmanen koji je u 137 nastupa zabio 32 gola, no Pukki je sada na prvom mjestu s golom više. Treći je Mikael Forssell s 29 golova.