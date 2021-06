[FOTO] Češka priredila veliku senzaciju izbacivši Nizozemsku, koja je do osmine finala stigla s tri pobjede, a sada je deklasirana u Budimpešti

Češka nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale EURA svladavši u susretu osmine finala u Budimpešti Nizozemsku sa 2:0 (0:0). Strijelci za Češku bili su Tomaš Holeš u 68. i Patrik Schick u 80. minuti.

Iako je u natjecanju po skupinama ostvarila tek jednu pobjedu, dok je Nizozemska imala stopostotni učinak, Češka se u susretu u Budimpešti pokazala sretnijom i spretnijom momčadi. Ključnim se pokazalo razdoblje između 51. i 55. minute kada je dvoboj okrenut naglavce, prvo je Malen propustio najveću priliku na utakmici za vodstvo Nizozemske da bi se samo nekoliko trenutaka potom De Ligt poskliznuo na 20-ak metara od svog gola, igrao rukom, a sudac Karasev nakon intervencije VAR-a žuti karton, koji je prvotno pokazao nizozemskom braniču, preinačio u crveni pa je Češka do kraja susreta imala brojčanu nadmoć na terenu.

Inače, u prvom poluvremenu Nizozemska je imala više od igre, no nije se odlučila na visoki presing na češku zadnju liniju i to joj se osvetilo jer je vrijeme prolazilo u jalovoj dominaciji sastava u narančastim dresovima.

Imala je Nizozemska veliki broj udaraca iz kuta, no niti jednu pravu priliku za pogodak. S druge strane, Češka je u prvih 45 minuta samo jednom zaprijetila, u 22. minuti Ševčik je ubacio na prvu vratnicu gdje je do lopte glavom stigao Souček no nije bio precizan.