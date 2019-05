Filip Hrgović stigao do najbržeg nokauta karijere; sve je brzo bilo gotovo

Filip Hrgović na fenomenalan način se predstavio američkoj publici. Hrvatski teškaš nokautirao je Gregorya Corbina već u prvoj rundi, odnosno nakon samo 60 sekundi meča. Desni kroše sjeo je tamo gdje je trebalo i Amerikac nije bio u stanju nastaviti meč. Tako je Filip Hrgović po drugi put u karijeri obranio WBC International titulu prvaka

Suprotno najavama i očekivanjima da će krenuti defenzivnije i čekati priliku iz kontre, Filip Hrgović od prve sekunde ovog meča postavio se kao favorit. Čim je sudac dao znak za početak, hrvatski boksač direktom je iskontrolirao kretanje Corbina prema konopcima i odmah ga je doveo u za njega vrlo neugodnu situaciju. Pokušavao se Corbin izvuči i krenuti prema sredini ringa, no Filipovo kretanje bilo je fenomenalno i ovaj u tome nije uspijevao, piše Fight Site .

Izlazak iz nepovoljne situacije tako je Corbin pokušao pronaći kroz klinč i to mu je zapravo bila pogreška. Približili su se borci jedan drugom, a Corbin u toj situaciji pokušava 'ishrvati' tako da Hrgović završi leđima prema konopcima. No, u tom cijelom procesu nije se dovoljno dobro pokrio, ostavio je nezaštićenu bradu i pri izlasku iz klinča dogodilo se to da je kratki desni kroše Hrgovića završio točno na njoj.

Tako se 122 kilograma teški Corbin našao se na podu, odakle je nakon otprilike pet sekundi pokušao ustati. U tome je uspio, no nije mogao zadržati ravnotežu. Pred kraj brojanja noge su mu ozbiljnije zaplesale i sudac je označio kako je to kraj meča.