Fernando Alonso trijumfirao sa svojom ekipom na 24 sata Le Mansa

Bivši svjetski prvak u formuli 1 Španjolac Fernando Alonso predvodio je ekipu Toyote do pobjede na poznatoj automobilističkoj utrci '24 sata Le Mansa'

Dvostruki svjetski prvak u formuli 1 je u svom drugom nastupu na ovoj utrci stigao i do druge pobjede. I ove godine uz njega vozili su i Japanac Kazuki Nakajima i Švicarac Sebastien Buemi.

Drugo mjesto kao i lani osvojila je ekipa Toyote u sastavu Mike Conway - Kamui Kobayashi - Jose Maria Lopez. Oni su bili u vodstvu veći dio utrke, no sat vremena prije kraja morali su u boks nakon što je senzor počeo pokazivati ispuštanje zraka u gumi. Alonsova ekipa je to iskoristila preuzevši vodstvo koje do kraja nisu ispuštali. Na koncu su slavili sa 17 sekundi prednosti.