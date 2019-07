Fantastični Caeleb Dressel nastavlja 'berbu' medalja; osvojio je tri nova zlata, uz svjetski rekord američke mješovite štafete

Amerikanac Caeleb Dressel nastavio je dominirati Svjetskim prvenstvom u plivanju u Gwangjuu, on je u subotu svojoj bogatoj kolekciji dodao još tri zlata, pojedinačna na 50 metara slobodno i 100 metara leptir te štafetno na 4x100 metara slobodno za mješovite štafete

Caeleb Dressel, koji će za 20 dana napuniti 23 godine, u subotu je obranio naslove na 50 metara slobodno i 100 metara leptir osvojene prije dvije godine na SP-u u Budimpešti.

U najbržoj plivačkoj disciplini Dressel je do zlata stigao u vremenu novog rekorda svjetskih prvenstava od 21.04 sekundi, što je za 13 stotinki sporije od 10 godina starog svjetskog rekorda Brazilca Cesara Ciela, dok je na 100 metara leptir naslov obranio s drugim najboljim rezultatom svih vremena od 49.66. Brže od toga je plivao upravo on i to u petak u polufinalu kada je na cilj stigao za 49.50 sekundi.