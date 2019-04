Evo tko je Kylian Mbappe - dječak iz nasilnog kvarta koji vrijedi 300 milijuna eura i predodređen je za Zlatnu loptu

Kylian Mbappe (20) je sadašnjost i budućnost svjetskog nogometa. Mladi Francuz trenutačno nosi dres PSG-a, na njega su oko bacili drugi bogati velikani, predodređen je da postane najbolji nogometaš svijeta i osvoji Zlatnu loptu (i to nekoliko puta), a nitko ne sumnja da bi njegov novi transfer potukao sve rekorde oko isplaćene odštete. Ovo je životna priča klinca koji je već zaludio navijače 'najvažnije sporedne stvari na svijetu'

Ugovor ga uz Park prinčeva veže do ljeta 2022., katarski vlasnici ponovili su da ne postoje novci za koje bi ga pustili, ali... Nitko ne može zabraniti ostalima da sanjaju i pokušaju dovesti to čudo s nogometnih terena.

Riječ je o dečku rođenom u Bondyju, sjeveroistočnom predgrađu Pariza 20. prosinca 1998. Bilo je to predgrađe u kojem je bilo nasilja i nereda, ali roditelji su se pobrinuli da njega i mlađeg brata Ethana, kao i usvojenog polubrata, Kongoanca Jiresa Kembo-Ekokua izvedu na pravi put.

No tko je Kylian Mbappe? Zašto i kako je postao toliko poseban? Što se zna o njegovom privatnom životu, zbog čega golove slavi prerkriženih ruku, u kakvoj je obitelji odrastao i ima li djevojku? Ovo je njegova životna priča.

'Kylian je bio 24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu, u nogometu. On nije bio strastven za nogometom - nego lud. Mogao je gledati i četiri-pet utakmica zaredom', izjavio je jednom otac.

Već sa šest godina svatko tko ga je gledao mogao je zaključiti da mali ima ono nešto, a otac i on sam odlučili su se na riskantan potez – zapostavili su školu i posvetili se nogometu.

No vratimo se mi na Monaco. Sa 16 godina i 347 dana debitirao je u seniorskoj momčadi, oborivši time rekord klupske legende Thierryja Henryja (17 godina i 14 dana). Nadimak 'novi Henry' je dobio i zbog dugog koraka, trkačkih sposobnosti i jednostavnih rješenja iako nas ponekad podsjeća i na Brazilca Ronalda zbog nevjerojatne startne brzine i savršeno odrađenog 'bicikla' s kojim lomi suparnike.

'Drugi princ od Monaka', kako su mu tepali, sada je imao novi klub u kojem je bio dio paklenog trojica u kojem su još bili Cavani i Neymar. S Mbappeom u momčadi PSG je vratio dominaciju u Francuskoj, 20-godišnjak je nastavio oduševljavati,.a ove sezone je uvjerljivo prvi strijelac Le Championata sa 30 golova (u 27 utakmica), čime je postao prvi igrač poslije Jeana-Pierrea Papina (1990.) kojem je ovo uspjelo u jednoj sezoni Ligue 1 (no on je odigrao 36 utakmica), a samim tim je postao i najmlađi igrač kojem je ovo uspjelo.

Uz to Mbappeov klub obranio je naslov iz prethodne godine kada je stigao na posudbu, a jedina je, nazovimo to mrlja u karijeri buduće Zlatne lopte, kiks u Ligi prvaka koju u Parizu već dugo love, a ovoga puta u osmini finala koban je bio Manchester United. Nitko ni ne sumnja da je pitanje vremena kada će Mbappe nekoga (PSG, Real, Manchester City) odvesti do trijumfa u Ligi prvaka i 'trofeja s velikim ušima'.

Nitko na način kao on ne slavi golove

Uz njegove golove karakteristično slavlje je s prekriženim rukama na prsima uz podignute palce. Mnogi su se pitali zašto je to tako, a kada se saznalo jasno je bilo koliko Mbappe drži do svoje obitelji.

'Moj brat je tako slavio svaki puta kada me ponizio u Playstationu', rekao je Kylian koji obožava sedam godina mlađeg bracu pa mu je tako i ispunio jednu želju dok je igrao s Monacom Ligu prvaka, a to je da bude jedan od dječaka koji izlaze s igračima na teren, naravno njih dvoje je izašlo zajedno.

'Govorio je 'Uzmi me, uzmi me', pa sam mu odgovorio 'U redu, dođi, odvest ću te.'