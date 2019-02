Evo što iskreni Dino Rađa kaže o debaklu hrvatske košarke kojoj je on na čelu

Predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa putem svog Facebook profila komentirao je razloge debakla reprezentacije, koja je s dva porata, od Poljske i Mađarske, zaključila neuspješne kvalifikacije i neodlazak na SP u Kinu

Kad san prije godinu ipo dana reka javno da tribamo krenit iz početka sa U 20 selekcijon pojačanom sa par iskusnijih javnost me dočekala na nož ka idiota. Ja samo odavno realno gledan na stanje stvari i znan da je skoro nemoguće prominit navike starih igrača nego da se triba okrenit mlađin generacijama i odgajat ih pravilnije. Ne zato šta san ja nešto posebno pametan nego zato šta san sve to proša na svojoj koži i znan šta me dovelo tamo di san stiga. Samo i isključivo krvavi rad, red i disciplina te odricanje od normalnog života. To je jedini put naprid.

I možemo Stojko i ja otić, može doć sveti Ivan Pavao za predsjednika i trenera ali nećemo milimetar naprid ako se ne počne radit puno bolje. Svaki klinac se triba pogledat u ogledalo i reć šta oće. Svaki klub će morat isto tako drastično unaprijedit rad. I zato apeliran na svih da ovo ne shvate kao skidanje odgovornosti jer i mi u savezu uzimamo svoj dio na leđa nego kao put za izać iz svega ovog stanja. Vrime generacije 92’ je odavno prošlo ali ta generacija zna jako dobro šta je dovelo do osvajanja 10 medalja u 10 godina. Pitanje je samo ko se oće do kraja žrtvovat u krajnjem slučaju za sebe pa tek onda za klubove i reprezentaciju'.