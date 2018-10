Evo kako su veliki europski trijumf Dinama prokomentirali oni koji su za njega najzaslužniji

Dinamo je protutnjao Bruxellesom, a bilo je zanimljivo poslušati reakcije igrača hrvatskog prvaka nakon velikog trijumfa

'Jako smo sretni zbog pobjede, to svakako. Ostvarili smo naš cilj i odigrali odličnu utakmicu. Pokazali smo gard kakav Dinamo treba imati. Mogli smo dati još koji gol. Imali smo puno prilika, to je fenomenalna statistika koliko smo imali udaraca i pokušaja. Pokazali smo da smo pravi i želimo nastaviti. Hvala navijačima koji su bili uz nas na podršci', izjavio je Arijan Ademi.

'Vrijedna pobjeda za nas. Imamo šest bodova u dvije utakmice, dobro je krenulo. Prvi smo i to nam je bio cilj. Sretan sam što sam dao tri gola u dva susreta, a to sam dao zahvaljujući cijeloj ekipi. Hvala im. Nije to samo moj uspjeh nego igramo svi jedan za drugog i to se vidi', dodao je Izet Hajrović, strijelac prvog gola.