Evo gdje možete gledati nova prvenstvena iskušenja Osijeka i Rijeke

U nedjelju su na rasporedu dvije utakmicve 16. kola Hrvatski Telekom Prve lige, u Gradskom vrtu Osijek dočekuje Istru 1961 (15, Arenasport 3), a u Zaprešiću je Inter domaćin Rijeci (17.30, Arenasport 3)

Prelec vjeruje da je dobro upoznat s kvalitetom Osijeka: 'Kulešević je nakon dolaska počeo povjerenje pružati nekim igračima koji su ranije bili u drugom planu, a tim je dobio na širini kadra i kvaliteti. Najbolji je primjer Lopa koji je uvidio da mu trener vjeruje i odmah je drugačije reagirao, dosta se digao, te je bitna karika Osijeka. Oni su ustalili 3-5-2 sustav, no kako novi trener zna posegnuti za 4-4-2 i 3-4-3 sustavom, mi smo se pripremili za sve moguće varijante koje nas mogu dočekati. Vjerujem da ćemo znati odgovoriti.'

Gosti nemaju značajnijh problema s izostancima, stoga Prelec nema ni većih dilema glede početnog sastava kojeg će suprotstaviti Osijeku. Upitno je tek hoće li na lijevom boku koristiti Pavića ili Gonzaleza koji se nametnuo dobrim prezentacijama u posljednjim utakmicama.

Inter – Rijeka (17.30, Arenasport 3)

Inter je katastrofalno ušao u novu sezonu, no u posljednja dva mjeseca Toplakova momčad ipak djeluje uvjerljivije na terenu iako i dalje s Varaždinom dijeli posljednu poziciju na prvenstvenoj tablici. Prekretnica u rezultatima Intera bio je osvojen bod na gostovanju kod Rijeke i utakmica na Rujevici u kojoj je Toplakova momčad ciničnim pristupom izbjegla poraz.

Prethodno je Toplak dobivao pohvale za igru Intera dok je njegova momčad gubila, no na Rujevici je Inter uz grubu igru i forsiranje brojnih prekida stigao do svog cilja. Nakon toga je u Kupu momčad Intera stigla do četvrtfinala zahvaljujući pobjedama nad Jadranom iz Poreča i Istrom, a u prvenstvu je u osam utakmica ostala bez bodova protiv pretendenata na europske pozicije Dinama, Hajduka, Lokomotive i Gorice, piše dvoznak.com.