Evo gdje možete gledati meč Barcelone i Rome te sudar Liverpoola i Manchester Cityja

Večerašnji program prvih četvrtfinalnih utakmica Lige prvaka nudi obračun engleskih velikana Liverpoola i Manchester Cityja, dok Barcelona na svom Nou Campu dočekuje Romu (Arenasport 1, 20.45 sati)...

Ždrijeb je htio da se preostala dva engleska predstavnika u Ligi prvaka sučele međusobno u četvrtfinalu što znači da će Englezi imati svog predstavnika u polufinalu natjecanja. Prva utakmica igra se na Anfieldu, jedini je to stadion na kojem je Manchester City ove sezone izgubio utakmicu u Premier ligi (Liverpool je dobio 4:3), a ujedno je i stadion na kojem Manchester City teško dolazi do pobjeda, imaju samo tri u 62 godine, posljednji put su slavili protiv Liverpoola u gostima 2003. godine.

Jürgen Klopp ima šest pobjeda u međusobnim ogledima s momčadima koje vodi Pep Guardiola (više od bilo kojeg drugog managera), no iako i sam kaže da ne zna zašto je to tako, ostaje činjenica da je sposoban gostujućoj momčadi kreirati brojne probleme. Klopp je uoči utakmice izjavio kako neka igra sačekuše u obrani protiv Citya nema nikakvog smisla i da njegova momčad mora biti hrabra i agresivna kako bi došla do pobjede. 'Čeka nas velika utakmica protiv trenutno najbolje momčadi u Europi, no mi nismo slučajno u četvrtfinalu LP. Dobili smo ih na domaćem terenu prije nekoliko mjeseci, znali smo prije utakmica da to možemo. Sve što radimo s loptom može im stvorili probleme, čekanje u obrani nije rješenje protiv njih. Čeka nas težak posao, oni su posebna ekipa. Potpuno je jasno da je kod njih samopouzdanje na iznimno visokoj razini, no i mi utakmicu dočekujemo u dobroj formi i vrlo pozitivnom ozračju. Oni imaju priliku jer pobjeđuju gdje god da dođu, ali i mi smo sposobni dobivati nogometne utakmice', kazao je strateg 'redsa'.

Domaći nemaju nikakvih problema s izostancima u napadu, no u obrani im nedostaju Gomez, Matip i Klavan. City već ovoga vikenda ima priliku osvojiti englesko prvenstvo, za to im je potrebna pobjeda na domaćem terenu protiv Manchester Uniteda. Međutim, prije toga ih čeka iznimno zahtjevno gostovanje u LP. Iako su na svojem posljednjem gostovanju kod Liverpoola primili četiri gola i ubilježili jedini prvenstveni poraz ove sezone, Guardiola ne misli odustati od napadačke filozofije s kojom igraju cijelu sezonu. 'Ako kažem da ćemo igrati drugačije od onoga kako igramo cijelu sezonu, moji igrači bi pomislili da sam se uplašio i da im ne vjerujem. To bi bila ogromna pogreška. Prihvaćamo ulogu favorita, za uspjeh u ovom natjecanju je važno da se i osjećaš kao favorit', uvjeren je Guardiola. Manchester City u ovoj utakmici ne može računati na Kun Agüera koji nije dovoljno spreman za nastup, u vršku napada bi mogao zaigrati Gabriel Jesus.

Drugi večerašnji par čine Barcelona i Roma. Nekih velikih dvojbi ovdje ne bi smjelo biti. Navijači Barcelone radosno su komentirali ždrijeb četvrtfinala koji im je donio susrete s Romom jer je Valverdeova momčad izraziti favorit za plasman u polufinale, no sam trener svjestan je da se talijansku momčad nikako ne smije podcijeniti. Uostalom, Roma je ove sezone osvojila svoju skupinu Lige prvaka ostavivši iza sebe aktualnog engleskog prvaka Chelsea i jedinog Barceloninog rivala u aktualnom španjolskom prvenstvu Atletico Madrid. Barcelona pod Valverdeom bilježi impresivne rezultate ove sezone. Iako je Barcelona percipirana kao napadačka momčad, ove sezone brilijantno djeluje obrana predvođena Ter Stegenom. Uostalom, u dosadašnjih osam utakmica Lige prvaka momčad Barceone primila je tek dva gola, a u prvenstvu je tek zbog dva gola primljena od Seville prošle subote prepustila titulu najbolje obrane lige madridskom Atleticu. Barcelonu upravo protiv Seville čeka finale Kupa kralja, u prvenstvu imaju ogromnih devet bodova prednosti pred prvim pratiteljima, pa i u Ligi prvaka svi od Valverdea očekuju da momčad odvede do velikog finala. Valverde ne krije zadovoljstvo dosadašnjim tijekom sezone. 'Činjenica je da smo u travnju i da imamo priliku osvojiti sva natjecanja u kojima smo uključeni, to je nagrada talentu mojih igrača. To što imamo ulogu favorita meni ništa ne znači. Morati ćemo odigrati izvanredno kako bi pobijedili Romu. Ukoliko ste gledali način na koji je Roma igrala u grupnoj fazi, tada nije iznenađenje da su stigli ovako daleko. Ovo je vrlo atraktivno četvrtfinale. Uistinu se nadam da će navijači na Nou Camp doći u velikom broju kako bi nas podržali protiv Rome, te kako bi navijali za nas kao što su to učinili protiv Chelsea', kazao je trener Barce.

Najskuplje Barcelonino pojačanje Coutinho nema pravo nastupa u Ligi prvaka, a upitno je hoće li Valverde protiv Rome moći koristiti Busquetsa koji nije u potpunosti spreman. S obzirom na najvjerojatniji izostanak Busquetsa, u centru vezne linije Barcelone utakmicu s Romom trebali bi započeti Rakitić i Paulinho. Roma je u brojnim ovosezonskim utakmicama pokazala da ima kvalitetu za suprostavljanje svima, no za sveukupno bolje rezultate Di Francescovoj je momčadi nedostajalo konstantnosti. Ove je sezone Roma na svom Olimpicu deklasirala Chelsea s tri gola razlike i nedavno je na San Paolu srušila Napoli postigavši čak četiri gola što znači da definitivno može zaigrati na Nou Campu bez unaprijed podignute bijele zastave, no svima u Rimu je definitivno jasno da je ogroman favorit za plasman u polufinale Lige prvaka Barcelona. Di Francesco želi dobru igru svoje momčadi na Nou Campu.