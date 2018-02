Evo gdje možete gledati Dinamo - Hajduk; Cvitanović jako čudnom izjavom iznenadio sve

U nedjelju nas očekuje najveći hrvatski derbi, na stadionu Maksimir (Arenasport 3, 15 sati), u sklopu 22. kola Hrvatski Telekom Prve lige, snage će odmjeriti Dinamo i Hajduk. Sudar je to prve i druge momčadi u prvenstvu koje su u drugi dio sezone ušle s uvjerljivim pobjedama s puno pogodaka

Dinamo je na vrhu ljestvice s 53 osvojena boda, čak 12 više od Hajduka pa je jasno kako splitskoj momčadi na Maksimiru igra samo pobjeda ukoliko želi barem malo vratiti neizvjesnost u prvenstvo, ali to još nikome nije uspjelo. Naime, zagrebački sastav ove sezone još nije izgubio, a u prvoj proljetnoj utakmici je slavio u Osijeku 4:2 pa s puno samopouzdanja ulazi u derbi. No isto to vrijedi i za Hajduk koji je na gostovanju u Vinkovcima kod Cibalije bio još uvjerljiviji 5:0.

Tradicionalno je dan uoči utakmice pred novinare izašao trener Dinama Mario Cvitanović. 'Nismo prepotentni, arogantni i bahati, ali vjerujemo u sebe. Vjerujemo u našu kvalitetu i želimo utakmicu odraditi uz dobru igru, entuzijazam, karakter i sve što smo trenirali. Želimo se prezentirati na najbolji mogući način, uz osjećaj užitka, zabave i pripadnosti plavom dresu.' Dražen Ladić uoči derbija rekao veliku istinu o Hajduku; dotakao se i razgovora s izbornikom Dalićem

Komentar na igru Hajduka? 'Nisam komentirao što Hajduk može ponuditi, to valjda oni znaju. Analizirali smo utakmice u pripremnom dijelu, one koje smo imali na raspolaganju, vidjeli smo u Vinkovcima kako igraju. Napravili smo analizu, ne zanemarujući svoje kvalitete i principe u našoj igri. Znamo što mogu ponuditi, na njima je koliko će to demonstrirati. A na nama je da to anuliramo i kao u svakoj utakmici prezentiramo naše jače strane.'

Bit će zanimljivo... 'Očekujemo kvalitetan Hajduk, ali zamaramo se temama koje možda nisu toliko bitne za nas. Najbitniji smo mi i moja ekipa, kako ćemo mi reagirati. Kako će prezentirati sebe, momčad i dres koji nose.' Najveći hrvatski derbi možete gledati na kanalu Arenasport 3 na MAXtv-u Cvitanović ima sve igrače na raspolaganju s kojima razmišlja samo o tri boda, ali što misli o treneru Hajduka Kopiću? 'Ja sam trener Dinama i razmišljam isključivo o svojoj ekipi. Ne zanima me njihov trener, to je pitanje za upravu Hajduka. Poštujem kolegu Kopića, cijenim njegov rad, ali ja vjerujem u svoju ekipu i ne želim se baviti tuđim poslom niti analizirati rad drugih kolega.'

Kakva se podrška očekuje na Maksimiru? 'Očekujemo veliku podršku i to nam puno znači. Ništa ne može zamijeniti pljesak s tribine. Zadovoljstvo navijača ništa ne može platiti. Za to igramo i za to se živi i uživa. Nisu bitni bodovi niti novac niti nešto drugo, bitan je osjećaj sreće i zadovoljstva. Uz navijače i njihovo zadovoljstvo, naš je osjećaj još ispunjeniji', iznenadio je odgovorom 'modri' strateg, jer je očigledno zaboravio da se samo s konstantno dobrim rezultatima (i bodovima) ostaje na klupi Dinama. Zapravo otkazi u Maksimirskoj 128 trenerima su se dijelili i poslije pobjeda, trofeja...

Poruka za kraj. 'Želim da moji igrači istrče na teren, uživaju u nogometu. Da budu sretni, nasmijani, da daju sve od sebe, da igraju jedan za drugog i da se na kraju utakmice svi zajedno možemo veseliti ili tugovati, ali uz uvjet da smo dali sve od sebe. Nogomet je na kraju ipak igra.' Iz Hajdukovog kuta utakmicu je najavio trener Željko Kopić. Od ranije je poznato da nema dulje ozlijeđenih igrača Futacsa, Memolle i Carbonierija, a svi ostali su spremni za utakmicu.

'Pokazali smo da možemo napraviti kvalitetne stvari i to me čini zadovoljnim. Apsolutno sam miran, čekamo početak susreta da pokažemo ono što radimo. Tendencija je da se igra s puno čiste igre i napadački. Vjerujem da ćemo to pokazati na pravi način i da će svi navijači vidjeti dobar, kvalitetan i odlučan Hajduk', izjavio je Hajdukov trener uoči nedjeljnog derbija.

