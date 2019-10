Evo gdje možete gledati današnje tri utakmice HT Prve lige; u akciji Dinamo, Hajduk i Osijek

U subotu su na rasporedu tri utakmice 11. kola HT Prve lige. Hajduk dočekuje Varaždin (15), Dinamo je domaćin Slaven Belupu (17), a Osijek igra kod kuće sa Goricom (19). Sva tri susreta možete gledati na kanalu Arenasport 3

Hajduk – Varaždin (15, Arenasport 3)

Hajduk protiv Varaždina traži novu domaću pobjedu kojom bi zadržao prvo mjesto na prvenstvenoj tablici prije reprezentativne stanke, no činjenica je da je Burićeva momčad nakon prošlotjednog kiksa u Puli vodeća samo zato jer glavni rivali u utrci za naslovom prvaka Dinamo i Rijeka moraju odraditi međusobni susret koji je bio odgođen u rujnu. Burić mora popraviti igru svoje momčadi na gostovanjima ukoliko Hajduk želi do kraja sezone voditi borbu za trofeje, a to se vidjelo u svim dosadašnjim utakmicama.

