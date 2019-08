Evo gdje možete gledati današnje dvije utakmice HT Prve lige

U subotu su na rasporedu dvije utakmice petog kola Hrvatski Telekom Prve lige. Varaždin je domaćin Lokomotivi (19, Arenasport 1), a Istra 1961 ugostit će Slaven Belupo (21, Arenasport 1)

Novi prvoligaš Varaždin u sezonu je ušao s tri poraza, a prvi je bod upisao prošle subote na gostovanju kod Intera u Zaprešiću. Bila je to luda utakmica u kojoj su domaćini dva puta vodili tijekom prvog poluvremena. Kada je početkom nastavaka Sambolec kod Varaždina zaradio isključenje svi su očekivali da će Inter povećati vodstvo i potvrditi pobjedu, no dogodilo se upravo suprotno. Perkovićeva je momčad s igračem manje zagospodarila terenom, ekspresno izjednačila rezultat golom Glavice, te potom propustila nekoliko izglednih prilika za potpuni preokret i pobjedu, piše dvoznak.com .

Prilikom najave susreta Perković je naglasio da novopridošli igrači Tkalčić i Adžić imaju pravo nastupa, no da zbog suspenzije u konkurenciji za nastup neće biti Samboleca i Senića koji su suspendirani. Upitno je hoće li protiv Lokomotive moći zaigrati iskusni Jertec koji nije posljednjih dana trenirao punim intenzitetom.

'Igramo protiv ekipe koja je posljednjih nekoliko godina stalno u vrhu lige. Prošle su sezone do zadnje trećine konkurirali za Europu. Sad su loše otvorili sezonu jer nisu ni osvojili bod, ni zabili gol u tri utakmice, ali u zadnjem su kolu dobili Istru i imaju samopouzdanje. Iza nas je jako dobra utakmica i odličan rad prošlog tjedna, te vjerujem da možemo slaviti protiv Lokomotive. U boljem smo stanju nego na početku sezone, igramo doma i nadam se dobrom rezultatu.'

Lokomotiva je nakon sjajnog lanjskog starta sezone polako padala u formi i na kraju je ostala bez željenog izlaska na europsku scenu. U novu je sezonnu Lokomotiva ušla s tri poraza i očajnom 0-7 gol razlikom, no to nije uzdrmalo poziciju trenera Tomića. Naime, te je poraze Lokomotiva upisala protiv Dinama, Rijeke i Hajduka koji su nominalno najjače momčadi lige, a nakon njih je Tomićeva momčad deklasirala Istru i upisala prvu pobjedu. Nakon lošeg starta sezone Lokomotiva mora dodati gas kako bi dokazala svima da se može boriti za izlazak na europsku scenu, a u tom smislu protiv novog prvoligaša mora tražiti sva tri boda.

Sjajnu atmosferu koja je nastala malo je pokvario težak prošlotjedni poraz na gostovanju kod Lokomotive, no u Istri unatoč tome mogu biti zadovoljni dojmom u dosadašnjim utakmicama. Prelec je pokazao da bi mogao biti dugoročno rješenje za klupu, a mladi Ćuže nevjerojatnim ulaskom u sezonu za sada čvrsto drži prvo mjesto ljestvice strijelaca lige.

Momčad Istre učvrstila je obranu dolaskom Paeza, no on i Sergio Gonzalez još nisu spremni za natjecateljske utakmice. Dobra je vijest za Preleca da može računati na Bosančića, Ivančića i Perić-Komšića koji nisu mogli trenirati punim intenzitetom posljednjih dana.

'Imam osjećaj da navijači Istre znaju koji su naši limiti, te da cijene trud koji ulažemo. U klubu svi znamo koliko nas težak posao čeka. Nakon dvije se pobjede stvorila velika atmosfera entuzijazma, ali to ne ide samo tako. Ne možete u kratko vrijeme sa sličnim kadrom napraviti čudo i zato nam je ovaj šamar u Kranjčevićevoj dobro došao da se toga prisjetimo. Ostanak u ligi mi je bio jedan od glavnih ciljeva kad sam dolazio u klub. Borba za osmo mjesto je realna, a sve bi iznad toga bio bonus. Slaven Belupo ne možemo gledati kroz prizmu rezultata u prva tri kola jer imaju širinu kadra i kvalitetu da se bore za prvih pet pozicija na ljestvici. Pobjedom nad Hajdukom vratili su se na kolosjek na kojem su htjeli biti, napunili su se samopouzdanjem i dolaze u Pulu po velike stvari iz njihove perspektive. Mi znamo koje su naše vrijednosti i na koji način iz njih izvući najbolje. Sigurni smo da možemo utjecati na to da se u ovoj utakmici i nas nešto pita.'

Slaven je sezonu započeo s tri uzastopna poraza, no nitko zbog toga u Koprivnici nije paničario. Trener Sertić bio je u većem dijelu zadovoljan igrom svoje momčadi u tim utakmicama, a nitko u klubu nije ni očekivao pregršt bodovima u tim susretima s objektivno snažnijim ekipama Osijeka, Dinama i Rijeke. Nisu bila velika očekivanja pred Slavenom ni prije prošlotjedne utakmice s Hajdukom, no Sertićeva momčad iskoristila je predsnot domaćeg terena i stigla je do prve ovosezonske pobjede. Dobra igra obrane i efikasnost u napadu bili su ključ uspjeha Sertićeve momčadi protiv Hajduka, a pomogao im je i gostujući igrač Jakoliš koji je u ranoj fazi drugog poluvremena zaradio isključenje.

Utakmicu protiv Istre najavio je Sertićev pomoćnik Purić:

'Nakon prve prvenstvene pobjede protiv Hajduka okrenuli smo se prema Istri. Imaju šest bodova i jako su dobro ušli u novu sezonu. Igraju kod kuće, no mi smo nakon Hajduka puni samopouzdanja i vjerujemo da možemo ponoviti prošlu partiju. Istra će pred domaćom publikom tražiti pobjedu. Radi se o neugodnoj ekipi u tranziciji, polukontri i kontri, a imaju robusnog napadača koji može zadržati loptu i pričekati brza krila. Bokovi su im skloni dizati se visoko, te ih u tom dijelu moramo zaustaviti.'

Gostima iz Koprivnice u Puli će nedostajati suspendirani Bogojević, te ozlijeđeni Božić i Radivojević. Za Bogojevićevu krilnu poziciju bore se Karamarko i Iharoš. U konkurenciju za nastup vraća se donedavno neizostavni veznjak Čanađija koji je pred prošlotjednom utakmicom protiv Hajduka zbog pokazanog manjka motivacije prebačen u drugu momčad. Prilikom najave susreta Purić je rekao kako će Slaven nastaviti igrati s dva centralna napadača, Ejupijem i Krstanovićem.