Evo gdje je puklo s povratkom Ivanušeca u Dinamo i što se zapravo događa s njim

Ni novi trener ga nije previše koristio i nizozemski mediji sad pišu da bi ga se Feyenoord radio riješio, ako za njega stigne neka ponuda. Votbal Primeur piše da je Dinamo zainteresiran za njega, kao još neki klubovi, ali da su svi ostali šokirani plaćom koju Ivanušec traži.

Isti portal nije naveo o kojem iznosu je riječ, ali Ivanušec u Feyenoordu trenutačno zarađuje oko milijun eura po sezoni. Zvonimir Boban je kao gornju granicu primanja igrača postavio iznos od 750.000 eura pa je moguće da Ivanušec traži više.

Što se zapravo događa s karijerom bivšeg hrvatskog reprezentativca i postoji li želja Dinama da Luku vrate na Maksimir da tamo spasi karijeru pitali smo Marka Naletilića, najpoznatijeg hrvatskog nogometnog agenta i čovjeka koji se brine za karijeru Luke Ivanušeca.

'Ivanušec je sad na 'mercatu', znači da mu tražimo klub. Ako me pitaš za Dinamo, onda mogu reći da ga je Dinamo prošle zime po svaku cijenu pokušavao dovesti. Bili su više nego korektni u financijskom smislu. Dali fantastičnu ponudu, ali Feyenoord ga tada nije pustio. Sad je već druga priča. Tada im je Luka trebao, a tijekom ovog prijelaznog roka nismo uopće pričali u Luki. Ono što se sigurno, Luka će otići u neki europski klub koji će mu moći osigurati barem 30 utakmica da se vrati u formu i da se opet nametne izborniku Daliću. To je plan', rekao nam je Naletilić.

'To su smiješne stvari. Neki novinar izvali glupost, pokrene se lavina i sad bih ja to trebao komentirati'

Nizozemski mediji su pisali kako bi se Feyenoord 'spasio' da ga Dinamo sad dovede, ali da je problem u navodno ogromnoj plaći koju igrač traži, a koju Zvone Boban ne može i ne želi platiti. Naletilić tvrdi da je to totalna glupost i apsolutna laž.

'Neki novinar se ujutro probudi, sine mu nekakva ideja i nešto tako napiše i sad bih ja to trebao komentirati. Baš bih volio da mi taj novinar objasni kako bi se to Feyenoord spasio da ga proda Dinamu i odakle mu te cifre koje spominje. Luka je igrač s jednom reputacijom, ima zavidan CV i, hvala Bogu, imamo nekoliko jako dobrih ponuda. Tako da su smiješne tvrdnje tih nekih nizozemskih medija. Nemojte me krivo shvatiti, ne smijem pričati koji su klubovi u igri, bilo bi neozbiljno dok posao ne bude gotovo, ali interesa ima', kaže nam Naletilić pa nastavlja:

'To su smiješne stvari. Jedan novinar napiše neku glupost i onda to pokrene cijelu lavinu pa svi novinari krenu pisati o Dinamu. Ponavljam, zašto bi se Feyenoord spašavao s Dinamom. To je igrač koji ima nešto iza sebe. U redu, točno je da nije imao uspješnu sezonu, pa će zbog toga otići negdje drugdje. Postoji niz zainteresiranih klubova i ne treba on ići u Dinamo kako bi spašavao karijeru. Prošle zime je odbio četiri kluba jer je želio povratak na Maksimir, vidio je kod njih želju da se vrati, i sam je to osjećao i smatrao je da će kod kuće dobiti prijeko potrebnu minutažu do kraja sezone. Nije se dogodilo i eto, ali ne mogu se nikako načuditi tom nizozemskom novinaru. Da se jedan Feyenoord ima spašavati ako proda Luku u Dinamo. Svašta. Luka će otići u neki drugi europski klub i to je to. Vrlo jednostavno.'