Europski nogomet ima sve ozbiljniji problem: Zato Amerikanci vole doigravanje!

Iako je tek veljača u većini najjačih nogometnih liga Europe praktički se već zna tko će postati prvakom. Treba li razmisliti o uvođenju doigravanja ili je ovo ipak najpošteniji način osvajanja nacionalne titule?

Po običaju je najgora situacija u Bundesligi gdje Bayern ima 18 bodova prednosti ispred svih, a nije puno bolje ni u Premiershipu gdje Manchester City ima 13 više od Uniteda, kao ni u Francuskoj gdje PSG s +11 sigurno grabi prema naslovu prvaka. Barcinih +9 u odnosu na Atletico također je prilično nedostižno.

Situacija je slična i u Škotskoj gdje Celtic opet nema konkurenciju, dok se i u Nizozemskoj prednost PSV-a nad Ajaxom čini nedostižnom, kao i u Rusiji Lokomotive nad Zenitom i Spartakom. U Belgiji pak Lekin Brugge ima 11 bodova ispred rivala, a i u našoj HT Prvoj ligi Dinamo s +12 vrlo mirno čeka početak drugog dijela sezone.

Od jakih liga neizvjesnost imamo tek u Italiji gdje Napoli i dalje prkosi Juventusu, u Portugalu gdje Sporting i Benfica slijede vodeći Porto, kao i u Turskoj u kojoj Basaksehir i Galatasaray vode žestoku bitku.

Svakako premalo da bi interes ljubitelja nogometa bio održan do samog kraja sezone, s obzirom da će u većini liga prvak biti poznat i prije svibnja.

Amerikanci baš zbog toga bježe od ovakvog sustava natjecanja kao od crnog vraga. U svakom njihovom sportu postoji doigravanje, pa i u MLS-u u kojem prvaka nakon duge sezone na kraju odlučuje jedna utakmica.

Time se onemogućuje rješavanje pitanja prvaka u ranoj fazi sezone, no bi li to prihvatili europski ljubitelji nogometa? Naime, loša strana sustava je da se većina uvodnih utakmica igra bez pravog značaja, jer oni najbolji će već naći put do doigravanja i tek tada počinje prava sezona.

U europskom nogometu već je bilo pokušaja umjetnog održavanja neizvjesnosti. Pamtimo onu sezonu 1995./96. naše domaće lige kad je Hrvatski dragovoljac usred sezone ušao iz druge lige u borbu za naslov, a svi su klubovi u Ligi za prvaka počinjali praktički od nule, s tek nekoliko prenesenih bodova.

U Belgiji će se i ove sezone prepoloviti bodovi uoči završnih deset kola prvenstva pa će prednost Bruggea biti manja u odnosu na Charleroi i Anderlecht.

No, svaki takav pokušaj umjetnog održavanja neizvjesnosti nije naišao na pozitivne reakcije javnosti pa će se morati potražiti neko drugo, poštenije rješenje. Stvaranje izjednačene europske 'lige bogatih' svakako je jedna od opcija koja također ima prednosti i nedostatke.

Ipak, čak i da sve nacionalne titule budu unaprijed podijeljene, u svibnju će nas sigurno čekati jedno nogometno uzbuđenje, jer najprestižnije natjecanje zvano Liga prvaka ne može biti riješeno prije samog finala...