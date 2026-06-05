Englezi će sanjati Hrvatsku: Izašao je podatak koji sigurno niste znali

Engelska dosad ima šest pobjeda, Hrvatska tri, a dva susreta završila su neodlučeno. Od 2018. godine i susreta u polufinalu SP-a, koje je Hrvatska u produžetku dobila 2:1, ove dvije reprezentacije sastale su se još dvaput u Ligi nacija te na otvaranju Europskog prvenstva 2021. godine.

Ove dvije reprezentacije igrat će na ovogodišnjem SP-u te na jesen u susretima Lige nacija. Kad se te utakmice odigraju, piše FootballMeetsData, Hrvatska će postati reprezentacija protiv koje je Engleska igrala najviše puta u svojoj povijesti što je nevjerojatno uzmemo li u obzir da je Hrvatska samostalna država tek 35 godina.

Zanimljivo, Hrvatska je svoje tri pobjede protiv Engleske upisala u vrlo važnim utakmicama. U kvalifikacijama za Euro 2008. bilo je 2:0 u Maksimiru, a Hrvatska je i u zadnjem kolu tih kvalifikacija slavila 3:2 na Wembleyu i tako ostavila Engleze bez Eura. Treća pobjeda bila je ona spomenuta u polufinalu SP-a u Rusiji...