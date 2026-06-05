Englezi će sanjati Hrvatsku: Izašao je podatak koji sigurno niste znali

uoči sp-a

Englezi će sanjati Hrvatsku: Izašao je podatak koji sigurno niste znali

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 05.06.2026 15:45
  • Objavljeno 05.06.2026 u 15:38
Engleska - Hrvatska
Engleska - Hrvatska Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Hrvatska će na ovom Svjetskom prvenstvu prvu utakmicu igrati 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske.

Bit će to 12. međusobni susret Hrvatske i Engleske od njihovog prvog susreta 1996. godine u prijateljskoj utakmici.

vezane vijesti

Engelska dosad ima šest pobjeda, Hrvatska tri, a dva susreta završila su neodlučeno. Od 2018. godine i susreta u polufinalu SP-a, koje je Hrvatska u produžetku dobila 2:1, ove dvije reprezentacije sastale su se još dvaput u Ligi nacija te na otvaranju Europskog prvenstva 2021. godine.

Ove dvije reprezentacije igrat će na ovogodišnjem SP-u te na jesen u susretima Lige nacija. Kad se te utakmice odigraju, piše FootballMeetsData, Hrvatska će postati reprezentacija protiv koje je Engleska igrala najviše puta u svojoj povijesti što je nevjerojatno uzmemo li u obzir da je Hrvatska samostalna država tek 35 godina.

Zanimljivo, Hrvatska je svoje tri pobjede protiv Engleske upisala u vrlo važnim utakmicama. U kvalifikacijama za Euro 2008. bilo je 2:0 u Maksimiru, a Hrvatska je i u zadnjem kolu tih kvalifikacija slavila 3:2 na Wembleyu i tako ostavila Engleze bez Eura. Treća pobjeda bila je ona spomenuta u polufinalu SP-a u Rusiji...

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMIJEŠI SE TRANSFER

SMIJEŠI SE TRANSFER

Klubovi iz Premier lige nude bogatstvo za Baturinu: Evo koliko bi zaradio Dinamo
stiže povišica!

stiže povišica!

HNS povećao plaće sucima: Evo koliko će od sljedeće sezone zarađivati po utakmici
hull city

hull city

Ogromno priznanje za Jakirovića: Evo što mu klub sprema uoči nove sezone

najpopularnije

Još vijesti