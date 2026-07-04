Engleska u kaosu uoči Meksika! Zvižduci, policija, prijetnje navijača i moguća odgoda utakmice

Engleski reprezentativci stigli su u hotel u Ciudad de Méxicu uz zvižduke okupljenih navijača, od kojih su mnogi skandirali 'Meksiko'. Zbog sigurnosnih razloga ispred hotela raspoređeni su pripadnici Nacionalne garde i policija u interventnoj opremi.

Kako piše BBC, Engleski nogometni savez posebno je zabrinut zbog mogućih pokušaja ometanja igrača tijekom noći.

Naime, prije utakmice Meksika i Ekvadora u šesnaestini finala domaći navijači cijelu su noć ispred hotela Ekvadoraca koristili razglase, sirene i motocikle kako bi spriječili protivničke igrače da spavaju. Meksiko je potom slavio 2:0.

Zbog toga će engleskim reprezentativcima biti ponuđeni uređaji za stvaranje bijelog šuma i prirodna sredstva za lakši san, dok će dio igrača koristiti čepiće za uši ili posebne trake za spavanje.

'Ako me probude, sigurno neću biti sretan. Vidjet ćemo kako će sve proći, ali spremni smo i na takve stvari. To je samo još jedna prepreka koju moramo svladati', rekao je engleski reprezentativac Morgan Rogers.

FIFA razmišljala o promjeni termina

Problemi za Englesku nisu stali na tome. Manje od 48 sati prije početka utakmice pojavila se informacija da FIFA razmatra pomicanje početka susreta čak šest sati ranije zbog najavljenih snažnih oluja.

Takva mogućnost izazvala je nezadovoljstvo i kod Engleskog nogometnog saveza i kod Meksičkog nogometnog saveza, pa je odlučeno da će se utakmica ipak igrati prema prvotnom rasporedu.

Ipak, vremenska prognoza i dalje izaziva zabrinutost.

Meteorolog BBC-ja Ben Rich upozorava da su poslijepodnevne grmljavinske oluje u Ciudad de Méxicu u ovo doba godine uobičajene, ali da bi ove nedjelje mogle biti posebno snažne.

'Očekuju se česti udari munja, a postoji i mogućnost tuče. Grmljavinske oluje obično dosežu vrhunac upravo u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima, što bi moglo utjecati na početak utakmice', upozorio je Rich.

Na istom stadionu dvoboj Meksika i Ekvadora ranije na turniru bio je odgođen sat vremena upravo zbog grmljavinskog nevremena.

Osim vremenskih uvjeta, dodatni izazov za Engleze predstavlja i velika nadmorska visina Ciudad de Méxica, koja mnogim sportašima otežava prilagodbu i odmor. Sve to znači da će momčad Thomasa Tuchela prije dvoboja s domaćinom imati mnogo više briga od same taktike.