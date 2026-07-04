Zabio Argentini najljepši gol SP-a i izveo najluđu proslavu turnira: 'Kao kad Rocky nakon borbe doziva Adrian'

Cabral je nakon spektakularnog pogotka preskočio ogradu i potrčao prema tribinama. Nije tražio suigrače, nije tražio klupu, nije tražio kamere. Tražio je svoju djevojku Jayley da Cruz.

Bek Zelenortskih Otoka u produžetku je protiv Argentine pogodio za 2:2, šokirao aktualne svjetske prvake i na nekoliko minuta otvorio vrata jednoj od najvećih senzacija u povijesti Mundijala. A onda je potpuno izgubio glavu od sreće.

Na kraju ju je pronašao. Zagrlili su se na tribini, a romantična gesta odmah je zapalila društvene mreže. Navijači su ga prozvali 'posljednjim romantikom', a mnogi su scenu usporedili s filmskim trenutkom - kao da Rocky nakon borbe doziva Adrian.

Jayley nije odmah bila ondje gdje ju je tražio. Cabral ju je tražio pogledom, čekao, gestikulirao, nije se vraćao na teren i nije odustajao. Cijela scena trajala je gotovo dvije minute, usred produžetaka utakmice protiv Argentine.

U trenutku najveće euforije, usred produžetaka nokaut-utakmice Svjetskog prvenstva, Cabral je preskočio protokole, pravila i svaku logiku nogometne večeri. Sudac ga je čekao, zaštitari su ga pokušavali požuriti, argentinski igrači gledali su u nevjerici, a televizijske kamere pratile su nogometaša koji je među navijačima tražio osobu s kojom je najviše želio podijeliti trenutak karijere.

Jayley da Cruz, namorada de Lopes Cabral, que fez o gol de empate em cima da Argentina, com a bandeira de Cabo Verde na arquibancada. https://t.co/Eh4QHSQQ8B pic.twitter.com/L9IqA9FE9V

Cabralov gol na kraju nije bio dovoljan za senzaciju. Argentina je u 111. minuti ponovno povela i slavila 3:2, ali branič Zelenortskih Otoka svejedno je ukrao show. Njegov pogodak bio je jedan od trenutaka turnira, a proslava jedna od najemotivnijih scena cijelog Svjetskog prvenstva.

Nakon utakmice oglasila se i Jayley da Cruz. Objavila je snimku gola i poručila: 'Nikad se nisam osjećala tako ponosno.'

Potom je na Instagramu objavila i fotografije njihova zagrljaja na tribini, uz emotivnu poruku.

'Oduvijek sam znala za što si sposoban, ali vidjeti cijeli svijet kako tome svjedoči nešto je što nikada neću zaboraviti. Mislim da moje lice nije moglo sakriti koliko sam bila šokirana. Znam koliko si se žrtvovao i koliko si naporno radio da bi došao ovdje. Zato ovaj trenutak znači puno više od gola. Jako sam ponosna na čovjeka kakav si, i na terenu i izvan njega. Nitko ovo ne zaslužuje više od tebe. Zauvijek ću biti tvoj najveći navijač kroz sve uspone i padove. Volim te', napisala je Jayley.

Cabral je nakon utakmice priznao da u tom trenutku ni sam nije znao što radi.

'Nisam ni znao što radim. Nikad nisam zamišljao da ću postići ovakav gol na ovakvom turniru. Zaslužili smo više, šteta... ali vratit ćemo se za četiri godine', rekao je branič Zelenortskih Otoka.

Njegova reprezentacija napustila je turnir nakon poraza, ali ne i pognute glave. Zelenortski Otoci protiv Argentine su odigrali utakmicu za pamćenje, dvaput se vratili protiv aktualnih svjetskih prvaka i natjerali Messija i društvo da strepe do posljednjih minuta produžetka.

A Cabral? On je zabio gol koji će se vrtjeti u svim pregledima turnira i proslavio ga na način koji se ne može režirati.

Nogomet ponekad napiše scenarij koji izgleda previše filmski da bi bio stvaran. Ovo je bio jedan od takvih trenutaka.