Duhoviti Mateo Sušić o onome što njegov Cluj čeka protiv Dinama: Tko je najveća opasnost? Svi. Ali on će biti Mamićevo 'tajno oružje'

Rumunjski Cluj bit će veliki suparnik hrvatskom nogometnom prvaku, Dinamu, na putu prema trećem pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Taj je dvoboj na rasporedu u srijedu, od 20 sati po srednjeeuropskom vremenu

Iako su se u Dinamu potajno nadali da bi malteška Floriana mogla napraviti čudo te izbaciti Cluj iz kvalifikacija za Ligu prvaka, iskustvo, znanje i kvaliteta bili su na strani momčadi koju vodi veliko nogometno ime Dan Petrescu te je Cluj upisao pobjedu 2:0.

'Da, nije im pomoglo ni to što smo utakmicu igrali na umjetnoj travi, ili čak bolje rečeno, betonu na kojeg su stavili tepih. Teren je bio toliko loš da smo se žalili Uefi, jer odmah pokraj tog terena imaju normalni, pravi travnati teren', rekao nam je ovog petka, prije odlaska na trening Mateo Sušić, bosansko-hercegovački reprezentativac, koji od prošle sezone nosi dres ovog rumunjskog kluba.

Vi ste u igru ušli tek u 86. minuti, iako znamo da ste standardni u prvoj postavi?

'Da, ušao sam pri kraju, ali rekao mi je trener, samo iz razloga da me poštedi ovakvog terena, to jest da me sačuva za sljedeće, važnije utakmice. A da sljedećim utakmicama pristupamo maksimalno ozbiljno potvrđuje što smo odmah nakon te utakmice, sjeli u avion, imali smo charter let, kako bi se što prije vratili kući i nastavili s treninzima'.

Dakle, ima se novca, kada se leti charterom?

'Ha,ha.. Nemojte vjerovati baš svemu što se piše. Naravno da se ima, posebno za ovakve situacije. Mora se imati'.

Nego, kakva je situacija s koronavirusom u klubu? Hoće li svi biti na raspolaganju za utakmicu protiv Dinama?

'Koliko znam, svi se vraćaju. Evo, danas bi na trening trebao stići i golman Sandomierski, koji se mjesec dana mučio s virusom. Malo je bio pozitivan, pa malo negativan. Sada je spojio dva negativna testa i trebao bi početi raditi s momčadi. Do sad je bio kod kuće, znam da mu je klub osigurao potrebne sprave, a bacao se valjda po krevetima. Također, vraćaju nam se Damjan Đoković, ali i Rumunj Paun. Pridodam li da nam zbog suspenzije na Malti nije bilo ni Bordeianua, to nam je gotovo kompletna vezna linija. Pa je u njoj igrao Deac, inače lijevo krilo. Dakle, sada bi trebali, protiv Dinama, biti puno snažniji'.

Igru vaše momčadi dobro su 'skenirali' Zoran Mamić i Damir Krznar, konstatiravši da su vam prekidi najjače oružje?

'Ha,ha.. Možda su pročitali i naš raniji razgovor. Šalim se. Svakako su dobro uočili. Jer u tom segmentu igre smo baš jako dobri, tome pridajemo veliki značaj i ostvarujemo rezultate. Uz defenzivnu igru i čvrsti blok'.

Je li se Dan Petrescu počeo pripremati za Dinamo?

'Siguran sam da je. Ali čekao je da prođemo Florianu. Što se mene tiče, ja o Dinamu znam gotovo sve, jer pratim hrvatsku ligu, ali pratio sam ga i u Europi. I mogu samo konstatirati, da je Dinamo prerastao sve klubove iz regije i da bi komotno mogao igrati i u nekoj jačoj ligi'.

Kad već tako dobro poznate 'modre', tko je najveća opasnost?

'Tko? Svi (ha, ha). Zbilja to mislim. Ali ako bi već nekoga trebao izdvojiti, onda je to Bruno Petković'.

Ali njemu fale utakmice?

'Možda su ga čuvali za taj naš ogled. On bi mogao biti 'tajno oružje' Zorana Mamića', završio je sjajno raspoloženi Mateo Sušić.