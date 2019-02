Dugo se šutilo o razlozima Ronaldova odlaska iz Reala, a sada će navijači 'kraljeva' pobijesniti

Madridski Real ove sezone u španjolskoj La Ligi ne igra na nivou koji bi veselio njegove navijače, a ni rezultati nisu zadovoljavajući. Glavni razlog tome jest činjenica da čelni ljudi kluba nisu našli adekvatnu zamjenu za Cristiana Ronalda

'Cristiano Ronaldo tražio je povišicu nakon što je po treći put zaredom Real Madrid osvojio Ligu prvaka, ali mu je to Florentino Perez odbio. Bio je izuzetno ljutit jer je Perez već planirao uložiti veliki novac u dovođenje Neymara što se njemu nikako nije sviđalo', krenuo je Calderon, koj je bio predsnedjik Reala od 2006. do 2009. godine, opisivati situaciju iz ljeta 2018. godine, te nastavio.

'Florentino je bio toliko bezobrazan da mu je rekao da može ići ako nađe klub koji će za njega platiti 100 milijuna eura što je Ronaldo na kraju uradio. Nitko ne može vjerovati da je Real preko noći ostao bez najboljeg nogometaša, a sada je svima jasno koliko se to osjeti u igri ove momčadi. Perez je odličan predsjednik, ali nikako ne može prihvatiti igrače koje sam ja doveo prije njega, uključujući i Ronalda. Isto se dogodilo s Ikerom Casillasom, Raulom, Arjenom Robbenom i Wesleyom Sneijderom. Sve ih je otjerao dok je došao'.

Perez je odgovoran i za odlazak Zinedinea Zidanea s klupe 'kraljeva'. Jer i njega je prvi čovjek Reala odbio.

'Sada, kao trener, on (op.a Solari) radi jedino što može. Nije on kriv za ovu lošu situaciju u kojoj se nalazimo. On se bori s onim što mu je dano. Uzeo je momčad, nakon što je otkaza dobio još jedan trener. Očito je Zidane znao što će se dogoditi jer on je inzistirao da se Ronalda ne prodaje'.