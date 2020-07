Doznali smo nove detalje vezano uz Matjaža Keka i Dinamo; što se Slovenaca tiče, braća Mamić su u problemima kojima se nisu nadali

Nakon najave Dinamovog člana Uprave, Krešimira Antolića, kako je Slovenac i izbornik slovenske nogometne reprezentacije, Matjaž Kek, prvi i najveći favorit za trenera Dinama u novoj sezoni, u susjedstvu su iznijeli svoj stav oko ove priče

'Matjaž Kek odličan je trener, ima ugovor s našom reprezentacijom do SP-a 2022. godine i mi ne razmišljamo o otkazu tog ugovora. Dakle, dok je tako i dok je ugovor važeći, on je naš izbornik', rekao je za tportal glasnogovornik NZS-a Matjaž Krajnik.

Najavljuje se po medijima da bi tijekom ove srijede, odnosno četvrtka, trebali Kek i predsjednik vašeg Saveza, Radenko Mijatović sjesti za stol i vidjeti što i kako dalje?

'To zbilja ne znam. Prema našim informacijama, g. Kek je na odmoru. Hoće li se on čuti ili vidjeti s g. Mijatovićem još nije potvrđeno. Ako se dogodi bilo kakva promjena, to jest dođe do prekida suradnje s izbornikom, obavijestit ćemo javnost. Do tada nikakve vijesti nećemo objavljivati. Posebno, ako ih ne bude, to jest ako ne dođe do raskida ugovora', jasan je stav NZS-je.

Dakle, ako je suditi po raspoloženju iz Kranja, gdje je sjedište slovenskog nogometnog saveza, braća Zoran i Zdravko Mamić novog trenera Dinama morat će naći novo trenersko ime.

Naravno, puno se toga pita i Matjaža Keka. I samo njegova odluka, čini se, ovdje je važna. Jer ugovor se uvijek može raskinuti, uz određene konzekvence, ali i dugoročne posljedice.

'Na odmoru sam s obitelji, u srijedu se vraćam u Sloveniju. Ne mogu vam ništa puno komentirati, takav je dogovor sa slovenskim savezom. Moram sve riješiti s njima', rekao je Matjaž Kek za 24 sata.

Hoće li Kek prihvatiti tri puta veću godišnju plaću, ili će postati 'državni neprijatelj Slovenije'? Vidjet ćemo, možda već ove srijede. Vrijeme curi, a ako se sve zakomplicira braća Mamić naći će se u problemima kojima se nisu nadali. Morat će pod hitno naći novo kvalitetno rješenje.