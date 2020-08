Donosimo detaljnu analizu zadnjeg dana osmine finala Lige prvaka!

Liga prvaka se vratila! U subotu u 21h očekuju nas dva uzvratna dvoboja nakon kojih ćemo saznati zadnji par koji ide u četvrtfinale. Barcelona dočekuje Napoli opterećena izgubljenim naslovom prvaka Španjolske i rezultatom od 1:1 iz prvog dvoboja prije pauze.

U svom tom kaosu Napoli vidi svoju šansu. Prvi susret u Napulju završen je 1:1, bilo je to vrijeme kada je Italiju sve više zahvaćala koronakriza i bilo je upitno hoće li se taj susret u Napulju uopće igrati. Kasnije su igrači Barcelone poručivali kako im nije bilo svejedno, osjećala se psihoza te su bili zadovoljni remijem 1:1 u takvim uvjetima.

Čak niti u najboljem razdoblju ove sezone Barcelona nije briljirala. Svaljivala se krivica na Ernesta Valverdea i njegovu taktičku postavku, a nakon što je Valverde dobio otkaz i u klub stigao Quique Setien, naravno, on je naslijedio i status Valverdea pa se ubrzo počela svaljivati krivica na njega i njegove pomoćnike za stvari koje nisu funkcionirale.

Utakmica koja donosi puno nepoznanica i koju u Barceloni dočekuju s više nervoze nego što bi to trebalo biti u nekim normalnim uvjetima. Međutim za Barcelonu ove sezone stvari se ne odvijaju onako kako bi se očekivalo u skladu s kvalitetom momčadi. Naslov prvaka Španjolske je izgubljen, a kako su u Barceloni navikli samo na trofeje, bilo je dosta nervoze i nezadovoljstva. Još uvijek oko Barcelone možemo čitati više o negativnim nego pozitivnim stvarima i Napoli u svemu tome vidi svoju priliku.

Gennaro Gattuso s pravom je bio razočaran jer je osjetio kako je njegova momčad mogla do boljeg rezultata i pobjede. Vodio je Napoli golom Driesa Mertensa od 30. minute, ali Griezmann je izjednačio u 57. i tako stavio Barcelonu u dobru poziciju uoči uzvrata. U njemu definitivno neće biti Vidala koji je u Napulju u trenutku ludila skupio dva ekspresna žuta kartona čime je Barcelona ostala hendikepirana.

Sada sve ono što se događalo uoči prvog susreta u Napulju seli se na uzvrat u Barcelonu. I uoči gostovanja u Italiji Barcelona je bila zainteresirana za prebacivanje susreta na neutralni teren, a isto se događalo i sada kada su iz Napolija upozoravali na neizvjesnu situaciju u Kataloniji, ali UEFA je poručila kako se može igrati i tu je priča završena na nezadovoljstvo De Laurentiisa.

Što možemo očekivati na Camp Nouu? Možda će Barceloni malo trebati vremena da pronađe pravi ritam jer je Napoli ipak dva tjedna duže igrao, u natjecateljskom je ritmu, a opet imat će dovoljno vremena da se osvježi. Barcelona je favorit, ima solidan rezultat, ali već smo kod nje ove sezone viđali velike padove i Napoli zbog toga nije bez šanse.

Bayern - Chelsea

Bayern je najveći dio posla odradio u Londonu i trebala bi se dogoditi prvorazredna senzacija iz puno aspekata da ga Chelsea iznenadi i ostavi bez plasmana u četvrtfinale. Praktički ništa nije išlo željenim smjerom za Lampardovu momčad u Londonu i niti najveći optimisti ne vjeruju u neke šanse za izbacivanje Bayerna koji je sam po sebi već bio favorit u prvom susretu.

Serge Gnabry i Robert Lewandowski bili su kreatori te pobjede, Gnabry kao dvostruki strijelac, a Lewandowski kao strijelac i dvostruki asistent. Za sjajnog Poljaka zna se da je jedan od najboljih i najubojitijih napadača današnjice, a Gnabry je posebno inspiriran protiv engleskih klubova. Još uvijek se sjećamo showa koji je priredio prije godinu dana protiv Tottenhama u Londonu kada je postigao čak četiri gola te tako pokazao Englezima, točnije Arsenalu, da ga se prelako odrekao.

Koliko je Bayern dobar i moćan, najbolje pokazuje podatak da je zadnji poraz upisao još 7. prosinca kada je izgubio u Mönchengladbachu 2:1. Nakon toga upisao je čak 20 pobjeda i jedan remi, uglavnom je do pobjeda stigao glatko i uvjerljivo te je lakoćom uzeo titulu prvaka Njemačke i istaknuo kandidaturu za osvajanje Lige prvaka.

Ne bi trebao biti poseban problem niti to što će Bayern biti više od mjesec dana bez službene utakmice. Prednost koju ima je visoka i tako kvalitetna momčad ne može je olako prokockati. Chelseaju bi se trebalo previše toga poklopiti da bi uopće zaprijetio nekim preokretom, ali nema sumnje da će Lampardovi igrači odigrati pošteno do kraja i probati doći do čuda.

Chelsea je ove sezone imala odličnih utakmica, ali i u njima se isticao jedan problem koji se provlači od početka sezone, obrana je jako nesigurna. Osim toga Kepa je opet u lošoj formi, u tolikoj mjeri da je Lampard posegnuo za veteranom Caballerom koji je branio u posljednjim susretima.

Nije samo Kepa bio problem, općenito obrana Chelseaja nije izgledala dobro, a sada će biti još i bez Cesara Azpilicuete koji je zaradio ozljedu u finalu FA kupa i teško će biti spreman za nastup. Nije jedini koji je stradao u tom dvoboju, ozljedu je zaradio i Pedro Rodriguez, a u prvom susretu u Londonu isključen je Marcos Alonso.

Čak i da su svi spremni, bilo bi teško očekivati neko čudo u Allianz Areni, a sada će biti još teže. Bayern je odličan, igra jako dobro i ovdje ne bi smio podbaciti u tolikoj mjeri da prolaz dođe pod znak pitanja. Za Chelsea je ovo oproštaj od preduge sezone i htjet će se od nje oprostiti dostojno i po mogućnosti uz pobjedu.