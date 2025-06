Đoković iznenadio izjavom kod Bilića: 'Ništa mi nije veća motivacija od toga'

'Motivira me igranje za reprezentaciju i Grand Slamovi. Čak ni Grand Slamovi toliko koliko ta Olimpijada. Meni je samo da budem na Olimpijskim igrama, da budem olimpijac... Taj trenutak da nosiš grb svoje zemlje, da si u olimpijskom selu s drugim sportašima... To je sport. Onaj tko to nije doživio, ne razumije', izjavio je Đoković u emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića.

Osim zlata iz Pariza prošle godine, Đoković ima i broncu iz Pekinga s Igara 2008. godine.