Djed Novaka Đokovića sasvim iskreno progovorio o tome zašto napadaju njegovog unuka i zašto on smeta Nadalu i Federeru

Zdenko Žagar, djed Novaka Đokovića, kaže kako ga ljuti to što svi njegovog unuka smatraju krivim za koronavirus na Adria Touru, a otkrio je i zašto zapravo Novak smeta konkurenciji

'Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, nikada se nisam izjašnjavao kao Srbin. Normalno mi je da se Novak priklanja Srbima i to je u redu. Ništa bolje u životu ne bi prošao ni da se deklarira kao Hrvat.'

'Ja sam Hrvat iz Vinkovaca, kao i moja bivša žena Sanda, Novakova baka. Tamo smo se i upoznali. Došao sam u Beograd kao oficir, a onda je išla u školu tamo. Nakon toga smo se i oženili. Bilo je teško i nisam mogao biti tu kada se Novak rodio. Posao me odveo u Prištinu i obitelj sam viđao samo vikendima. Sanda me krivi za rastavu, ali mislim da je istina na sredini. Poštujemo se', ispričao je za Nova.rs Đokovićev djed pa dodao:

Žagar je bio i na Adria Touru i jedan je od onih koji su tamo pokupili koronavirus.



'Bilo me strah, ali vjerovao sam u svoju psihičku i fizičku snagu. Gledajte, nije Novak donio koronu tamo. Bijesan sam na to. Turnir je bio na otvorenom i ne može on biti kriv', stao je u obranu svojeg unuka Žagar pa dodao:



'Novaka napadaju samo zato što je Srbin. To su podle taktike. Napadaju ga jer je iz tamo neke Nedođije, neke Srbije, a bolji je od svih koji ga prozivaju. On smeta Nadalu, Federeru i dvadesetorici igrača koji su ispod njega. To su odvratne stvari i treba ih ignorirati koliko god je moguće', zaključio je Đokovićev djed.