Dinamov trener otkrio je što se sve događalo u svlačionici na poluvremenu: Bili smo bolja momčad, ali...

Nakon što su Nogometaši Dinama u uzvratnoj utakmici play-offa za plasman u Ligu prvaka na gostovanju kod Rosenborga rezultatom 1:1 izborili plasman u Ligu prvaka najponosniji čovjek kod modrih bio je trener Nenad Bjelica

Zahvaljujući smirenosti i genijalnosti trenera Nenada Bjelice, koji će ostati zapamćen kao strateg koji je po sedmi puta u povijesti odveo Dinamo u nogometnu Ligu prvaka, ova generacija ima priliku napraviti nešto jako veliko. Ne samo da su već sada oborili sve rekorde po zaradi nego je svakom navijaču Dinama jasno da se rađa vrhunska momčad koja neće biti prolaznik u Ligi prvaka.

'Prije svega čestitao bih svojoj momčadi na prolasku u Ligu prvaka. Ukupno gledajući ipak smo bili bolja momčad, a što se analize današnje utakmice tiče moram reći kako je Rosenborg bio puno bolji u prvom poluvremenu jer su nam stvorili dosta neugodnih situacija, ali uspjeli smo se nekako obraniti. Eto, na poluvremenu smo se skupili, rekli smo da moramo i možemo bolje, a to se i vidjelo u nastavku. Zasluženo smo izborili Ligu prvaka', kazao je nakon utakmice nasmijani Bjelica koji se prisjetio i prošle sezone. Tako je otkrio i ono o čemu su progovorili neki igrači.

'Nismo baš dobro ušli u utakmicu, onako kao što inače znamo. Na poluvremenu se trener malo ljutio na nas pa smo bolje igrali', kratko je kazao golman Dominik Livaković koji je u nekoliko navrata spašavao Dinamo sjajnim obranama.

Očito je bilo povišenih tonova koji su urodili plodom...

'Prije godinu dana na današnji dan bili smo jako tužni iako sam mišljenja kako smo i tada zaslužili plasman u Ligu prvaka. No, skromno smo radili kroz Europsku ligu, dizali kvalitetu igrača, prošli smo dalje iz skupine i stigli do osmine finala. A sada je stigla nagrada i čestitam svim ljudima koji su stvarali ovaj Dinamo i svim navijačima koji su na danas bodrili.'

Očekivano dotakao se Bjelica i Amera Gojaka koji je u 68. minuti ušao u igru umjesto Izeta Hajrovića. Gojakov gol riješio je sve dvojbe:

'Eto, to je nogomet, jer nekad pogodite, a nekad ne. Strašno mi je drago zbog tog dečka jer je često strahovito osporavan. Dao je puno važnih golova dosad, a javnost je uvijek kritična prema njemu. On uvijek ostavlja srce na terenu, a to je jedini preduvjet da se kod mene bude u momčadi. Mislim da je dosad zabio četiri gola, a donio nam je Superkup', kazao je kratko Bjelica.