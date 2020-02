Dinamov trener Nenad Bjelica čestitao Rijeci, ali i prozvao odgovorne: Valjda je to regularno

Iako smo u ponedjeljak slušali Zorana Mamića i najavu kako je Dinamov cilj ove sezone uzeti dvostruku krunu, nakon poraza 0:1 kod Rijeke i ispadanja iz hrvatskog Kupa, pred 'modrima' ostalo je samo prvenstvo

Dinamo je kao favorit stigao na Rujevicu i na četvrtfinalni ogled hrvatskog kupa protiv Rijeke. No, na putu do polufinala, 'modrima' su se ispriječili borbeni domaćini, ali i jaki vjetar, koji je onemogućavao bolju igru.

Dinamov trener Nenad Bjelica nije tražio alibi u tim 'nenogometnim uvjetima', već je sportski čestitao suparniku.

'Zalužena pobjeda Rijeke, napravila je jednu grešku manje nego mi. To je bila utakmica u kojoj će pobijediti ekipa koja manje griješi, ovo su bili teški uvjeti, a Rijeka se bolja snašla. Ovo je bilo sve samo ne nogomet, ali eto valjda je to regularno. To ipak nije alibi, čestitke njima. Napravili su jednu pogrešku manje od nas i zasluženo pobijedili'.