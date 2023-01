Dinamov trener Ante Čačić o 'vrućoj' temi iz svlačionice: O tome sam bio jasan i prije deset dana!

Nogometaši Dinama pobijedili su na Maksimiru, u susretu 19. kola SuperSport HNL-a, Lokomotivu s 2:1, a svoje viđenje dvoboja dali su treneri obje momčadi

O utakmici je govorio i trener 'Lokosa Silvijo' Čabraja…

'Nismo dobro ušli u utakmicu, sreća nas je malo pomazila da Dinamo nije imao i veću razliku u prvom dijelu. Nakon što smo napravili tri izmjene na početku drugog poluvremena uspostavili smo igru i djelovali smo dobro, no iz naše nekakve gluposti, gdje su dva igrača na lopti, a lopta je prošla, primili smo drugi gol. Vratili smo se na 2:1, nažalost, imali smo još nekoliko prilika no nismo uspjeli izjednačiti, no to je tako u nogometu', pričao je strateg gostiju koji je dodao:

'Koji je razlog različitih poluvremena? Na pauzi smo porazgovarali, skupili glave i vidjeli gdje nam je problem i drugo poluvrijeme smo ušli u utakmicu bez straha. Mislim da smo u prvom dijelu ušli pod ručnom, previše smo respektirali Dinamo, nismo bili na onom nivou kao praktički čitavo prvenstvo, od brzog protoka lopte do trčanja i kretanja, nažalost nismo tako igrali u prvom dijelu. Kada bi i osvojili loptu već drugi ili treći pas loptu bi predali Dinamu. Tako da smo bili pod pritiskom u prvom dijelu.'