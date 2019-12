Dinamov kapitalac Dani Olmo odlučio gdje želi igrati nakon zimske stanke; evo što se zapravo krije iza ove odluke

Uoči posljednjih utakmica prvog dijela sezone trener Dinama Nenad Bjelica jasno je svima dao do znanja kako će pokušati svoje najbolje igrače zadržati do kraja sezone tj. do ljetnog godišnjeg odmora. No, što se zapravo krije iza toga da Dinamo usprkos bogatim ponudama ipak u svojim redovima zadrži 21-godišnjeg Španjolca Danija Olma i napadača Brunu Petkovića

Prije zimske stanke nogometaše Dinama čeka još nekoliko utakmica od kojih je svakako najznačajnija ona koja ja zakazana za srijedu 11. prosinca kada u Zagreb dolazi bogati Manchester City u posljednjem kolu Lige prvaka. Završna utakmica sezone na rasporedu je 18. prosinca 2019. kada Dinamo na Maksimiru dočekuje Rijeku u ranije odgođenom susretu 6. kola HT Prve lige. No, nagađanja u kojem će sastavu Dinamo igrati proljetni dio sezone već su krenula, ali je zapravo trener Dinama Nenad Bjelica jasno sve rekao: 'Vidjet ćemo, Dinamo nema nikakvu potrebu za prodajom. Hoće li doći do neke dobre ponude, teško je to reći. Naravno da je teško zadržati igrače kad dođu takve ponude. Nastojat ćemo ih zadržati do ljeta', kazao je Bjelica.