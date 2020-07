Dinamo ima itekako puno razloga za brigu, a Zoran Mamić na ovoj je utakmici doživio još jedan težak udarac

Nogometaši Dinama u najvećem su hrvatskom derbiju morali čestitati hajduku na pobjedi, jer gosti iz Splita bili su bolji i posve zasluženo slavili 3:2

Dinamo je izgledao dobro tek u prvih 20-tak minuta dvoboja, što se osjetilo i na rezultatu, jer 'modri' su golom Luke Ivanušeca vodili 1:0.

'U tom smo periodu umali glavu i rep, ali nakon 20-tak minuta s nekoliko krivih dodavanja u sredini terena, izgunili smo nit igre te je prepustili Hajduku. Dodatni problem nastao je i kada je isključen Amer Gojak, pa smo u drugom poluvremenu igrali s igračem manje', rekao je Zoran Mamić te dodao kako su njegovi igrači fizički nespremni.

Ipak i s igračem manje, Dinamo je uspio doći do vodstva 2.1, ali onda je u zadnjih 15-tak minuta hajduk stigao do potpunog preokreta, do kojeg ga je vodio mladi Mario Čuić. Treći gol koji je Hajduku osigurao pobjedu djelo je 'dinamovca' Theophilea.

Otkrio je Mamić i što se dogodilo s poljskim igračem Damianom Kadziorom, koji je početkom drugog poluvremena morao biti zamijenjen.

''Nažalost, Kadzioru je puknuo nos, s pomakom, i već večeras završio je u bolnici. Vidjet ćemo koliko ga nećemo imati na raspolaganju'.