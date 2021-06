Dinamo doveo napadača kojeg su htjeli Osijek i Bjelica, ali pitanje je kada ćemo ga vidjeti među Modrima

Iz redova aktualnog hrvatskog nogometnog prvaka, GNK Dinama, s ponosom su objavili kako su u svoje redove doveli Denija Jurića, donedavnog napadača Šibenika, a o kojem se pisalo već neko vrijeme, kao potencijalnom pojačanju Modrih. No, priča je u jednom trenu stala, a kao potencijalni kupac spominjali su se NK Osijek i Nenad Bjelica

'Odustali smo od Jurića', poručio je u utorak poslijepodne Nenad Bjelica, a prenose Sportske novosti. Osijek se manje-više dogovorio sa Šibenikom, odštetni zahtjev za Denija Jurića smanjio bi slanjem igrača na posudbu na Šubićevac, ali onda se nešto zakompliciralo u toj mjeri da je Bjelica odlučio 'dići ruke' i odustati od realizacije transfera napadača sa Šubićevca.

Naravno, pitanje je što se sve događalo u pregovorima, tko je tražio više ili manje. No, tijekom srijede oglasio se Dinamo, priopćenjem, odnosno izjavom Denija Jurića.

'Iznimno sam sretan i zadovoljan potpisom za Dinamo. Ovo je velik dan u mojoj karijeri jer se radi o najtrofejnijem hrvatskom nogometnom klubu. Čast mi je biti danas ovdje i potpisati za prvaka. Svojom igrom i nastupima pokazat ću zahvalnost i opravdati povjerenje koje sam dobio. Ponosan sam jer je to velika stepenica u mojoj karijeri i veselim se svemu što je ispred mene. Istina, ostajem još neko vrijeme u Šibeniku i taj period sigurno ću davati sve od sebe u dresu kluba u kojem sam zahvaljujući svojoj igri, radu i trudu dobio mogućnost da dođe do ovog velikog dana za mene', rekao je Jurić nakon potpisa ugovora. Ipak, najvažniji detalj tek slijedi - Deni će do daljnjega biti na posudbi u svojoj dosadašnjoj momčadi - Šibeniku.

Jurić je rođen 3. rujna 1997. u Kogarahu, predgrađu Sydneyja, prve je nogometne korake načinio u lokalnom klubu Ramsgate Rams i susjednoj momčadi sa zagrebačkim predznakom, Hurstville Zagreb. Nogometno je ipak stasao u Hrvatskoj. Igrao je u mlađim uzrastima u Sesvetama, potom nastupao za Hajduk II s kratkim „intermezzom“ u Solinu, da bi ujesen 2018. osvanuo u dresu Triglava iz Kranja u prvoj slovenskoj ligi. Nakon nove solinske epizode zaigrao je za Rudeš u kojem je u 17 utakmica postigao 10 pogodaka. Posebno je zablistao u Šibeniku koji je prošle sezone bio jedno od najugodnijih iznenađenja Prve HNL. Uostalom, Jurić je u dresu narančastih slavio i na maksimirskom travnjaku gdje je bio jedan od glavnih kreatora velike pobjede momčadi sa Šubićevca.

Šibenik je u siječnju pobijedio Dinamo u Zagrebu s 2:1 u utakmici u kojoj je Jurić prvo bio asistent, a potom i strijelac silovitim udarcem iz prve u punom trku. S te iste utakmice pamtimo i njegovu 'minijaturu' i okret između dvojice čuvara u kaznenom prostoru. Za Šibenik je ove sezone postigao 11 pogodaka.

Jurić je u mlađim uzrastima nosio dres dviju reprezentacija: u kategoriji U-19 igrao je za Hrvatsku, a u uzrastu U-23 za Australiju. Njegov šest godina stariji brat Tomi Jurić također je napadač, u Hrvatskoj je igrao za Trnje, Sesvete, Lokomotivu i Inter Zaprešić, trenutačno je član Adelaide Uniteda i bivši je dugogodišnji australski reprezentativac.