Diego Simeone dobio jasnu poruku 'viola': Želiš sina? Prvo daj 40 milijuna eura...

Tata Diego Simeone (48) igračku je karijeru završio kao legenda Atletica, Intera i Lazija, a danas je jedan od najboljih svjetskih trenera. 'Mali' Giovanni (23) na dobrom je putu da se, za sada u igračkom dijelu karijere, barem malo približi ocu. A možda i zaigra u njegovoj momčadi...

'Ne bih imao nikakvih problema da me vodi moj otac. Gledam njegove utakmice, i on gleda moje, imam odličan 'nogometni odnos' s njim, tako da bih baš volio jednog dana zaigrati kod njega u Atleticu', kazao je Giovanni i zaključio:

Kako se sada čini, 'rojiblancosi' će morati tražiti zamjenu za Griezmanna koji je na izlaznim vratima. Diego Simeone krenuo je s ponudama, treba mu napadač koji će 'čuvati leđa' Diegu Costi. Želio je dovesti našeg Nikolu Kalinića , raspitivao se za Oliviera Girouda , a kao treća opcija 'isplivao' je nitko drugi do - Giovanni Simeone!

'Pa tko ne bi volio da ga trenira jedan od najboljih trenera na svijetu?!'

Problem? To što su čelnici Fiorentine 'namirisali' masnu zaradu, pa za Simeonea mlađeg traže najmanje 40 milijuna eura odštete! Realno, Atletico taj novac ima i može platiti traženu 'otkupninu', no tata Diego sad je u velikoj moralnoj nedoumici. S jedne strane je pitanje je li etično potrošiti toliki novac na kupovinu vlastitog sina, no s druge strane se ipak radi o sjajnom napadaču pred kojim je očigledno velika karijera...