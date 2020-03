Dejan Lovren upro prstom u neodgovorne, propisno ih izvrijeđao i onda još dobio veliku podršku

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Liverpoola, Dejan Lovren, jasnom porukom obratio se svima onima koji krše pravila o samoizolaciji odnosno onima koji svojim ponašanjem prijete širenju koronavirusa.

Državne institucije na sve se moguće načine bore protiv širenja koronavirusa, a jedna od njih je i zabrana kretanja u većim skupinama. No, svjedočimo da se u Hrvatskoj tih savjeta malo tko pridržava, čime apsolutno ugrožava zdravlje, pa i živote onih koji se nadaju da će razum prevladati.

O uvođenju strožih mjera, poput policijskog sata, ravnateljica Klinike za infektivne bolest Dr. Fran Mihaljević, Alemka Markotić kaže da će se sve mjere poduzimati prateći situaciju. Za one koji krše mjere samoizolacije ima jasnu poruku.

'Možda sam bila preblaga kad sam rekla da je to kao da pucate iz pištolja, sad ću biti oštrija, to je kao da u trgovačkom centru pucate iz puške, to je terorizam. U ovom slučaju bioterorizam', rekla je Markotić za Novu TV.

Na njezine se riječi nadovezao i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, objavom na svom instagram profilu.

'Nemojte biti tako sebični. Shvaćate li vi uopće veličinu problema i žrtvu koju za nas podnosi medicinsko osoblje? Ljudi, što vam je? Ako se za pregled u Hrvatskoj čeka po nekoliko mjeseci, jasna vam je situacija koliko smo spremni za koronavirus. Opreme, nažalost, nema dovoljno. Sram može biti i sve one koji su ovih dana prekršili samoizolaciju! Nemate ljudskosti uopće, nemate mozga, nemate obraza, nemate poštovanja, nemate odgoja. Nemate ništa. Dok se drugi za vas bacaju na glavu, vi tu samo sjedite i dalje i pijete kavu. Sramota!', napisao je Lovren.