Daniel Cormier je provocirao Stipu Miočića u nadi da će prvak potpisati ugovor na novi meč i da će se njihova borba održati u kolovozu, ali Miočićev odgovor sve je rekao

Američki MMA borac Daniel Cormier gostovao je u podcastu Ariela Helwanija i tu je priliku odlučio da još jednom bocne Stipu Miočića. Cijeli svijet iščekuje njihov treći i finalni meč, ali koronavirus i Stipina ozljeda oka iz prošle borbe su stvar zakomplicirale. Do ne znači da Cormier neće provocirati...

'Idemo prvače. Potpiši taj ugovor. Što radiš? To su gluposti. Shvaćam da si vatrogasac, shvaćam da si tip koji u ovoj krizi pomaže ljudima i svi ti se zbog toga divimo, ali ti si i prvak svijeta. Idemo to odraditi. Potpiši ugovor', Poručio je Cormier koji se želi boriti u kolovozu, a Stipu je pokušao i malo isprovocirati:

'Mislim da sam ga tako jako prebio u prvoj rundi da sam izgubio poštovanje prema njemu. Nakon toga sam spustio ruke jako nisko i nisam se borio kako se inače borim. Opet ću ga tako prebiti. Bolji sam od Stipe Miočića. Poštujem ga, mislim da je sjajan tip i dobar uzor, ali sam bolji od njega. To želim i dokazati. Nikada nisam trebao izgubiti tu borbu. Nisam trebao izgubiti od Miočića i to će biti jedna od stvari za kojima ću najviše žaliti. Izgubio sam od Jona Jonesa koji je bio bolji. Stipe Miočić nije bio bolji od mene i zato ću žaliti cijeli život što sam mu pustio da me pobjedi. To se nije trebalo dogoditi', zaključio je bahati Cormier.