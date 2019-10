Dani Olmo: 'Dinamo je veliki klub i zahvalan sam što nosim plavi dres. Atletico Madrid? Pitajte mojeg oca i menadžera'

Dani Olmo je za španjolski As prokomentirao stanje u Dinamu i reprezentaciji

U prve dvije kvalifikacijske utakmice je zabio tri gola i mlada Španjolska je na dobrom putu za novo europsko natjecanje, a Olmo i društvo idu i na Olimpijske igre. Uz to, Dinamov dragulj je i kandidat da s prvom momčadi Španjolske nastupi na Euru 2020. U intervjuu za španjolski As je progovorio o reprezentaciji i Dinamu.

Dani Olmo definitivno je najveća zvijezda Dinama i o ovom mladom Španjolcu već sada su napisane stranice i stranice hvalospjeva. Sjajne igre u 'modrom' dresu prenio je i na španjolsku U-21 reprezentaciju koju je kao najbolji igrač odveo do zlata na Euru 2019. godine, a sada ju i kao kapetan vodi do Eura 2021.

Olmo je otkrio i kako mu je osvajanje Eura U-21 promijenilo život. 'Iskreno, jako puno se toga promijenilo. Osjećate veliko priznanje u zemlji iz koje dolazite i to je jako lijepo. Sanjao sam da osvojim nešto veliko i stvarno je lijep osjećaj. Od svih igrača koji su bili na turniru ja sam možda igrač kojeg se najmanje poznavalo jer ne igram doma već u momčadi koju ovdje ljudi nemaju toliko prilike gledati', rekao je Olmo.

'A reprezentacija je san i tome se nadaš. To je konačni cilj, ali ja sam sretan što sam pozvan i u mladu reprezentaciju. Velika je čast braniti boje Španjolske bez obzira na kategoriju. Radit ću na tome da odem sa seniorima na Euro. Znam da to neće biti lako, ali vjerujem u sebe i ono što radim. Igram Ligu prvaka i sjajno je što mogu igrati na najvišem nivou. Ako budem dobar u Dinamu, dobit ću svoju priliku u reprezentaciji.'

Uslijedilo je i pitanje zašto nije otišao iz Dinama ovoga ljeta.

'Rekao sam već u nekoliko navrata da sam u Dinamu sretan. Koncentriran sam na nove izazove i Ligu prvaka, a sve ostalo je stvar prošlosti. Sretan sam i zahvalan što mogu nositi dres Dinama', rekao je Olmo koji nije htio otkriti je li bio blizu Atletico Madrida:

'To su pitanja kojima se bave moj otac i menadžer', kratko je rekao mladi Španjolac.

Španjolci su ga pitali i želi li jednoga dana igrati u nekom od najjačih klubova na svijetu.

'Naravno, to sam uvijek i govorio. No, sada sam u velikom klubu i igram u Ligi prvaka Znam da ću do konačnog cilja doći samo maksimalnim radom u svojem klubu u kojem sam jako sretan', zaključio je Olmo.