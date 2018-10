Dalić napokon otkrio što misli o Mandžukićevom povratku u reprezentaciju

Hrvatski nogometni izbornik prošlog je tjedan odbio 30 milijuna eura koliko mu je za trogodišnji ugovor nudio Tianjin Quanjian

No, sâm Dalić vrlo brzo je demantirao svoj odlazak jer fokusiran je na Hrvatsku i njezin nastup na Euru 2020. godine.

'Moji su izazovi drukčiji, moj fokus je izoštren prvo na hrvatsku reprezentaciju, na završni turnir Eura 2020. godine, a u nastavku karijere na atraktivne europske lige i velike klubove', rekao je Dalić u intervjuu za Jutarnji list.



Potom se za Sportske novosti osvrnuo i na odlazak Marija Mandžukića, jer evidentno je koliko nedostaje njegov napadački doprinos. Naime, dirketor HNS-a marijan Kustić najavio je njegov mogući povratak u reprezentaciju.

To što tako dobro igra u Juventusu nije me iznenadilo. On je pravi fajter i to mu se vraća u životu. Daje sve od sebe u svakoj utakmici, nikad u njega nisam sumnjao. Mandžo bi nam puno značio, ali to je na njemu. Možda nakon što se odmori neko vrijeme i bude li opet željan reprezentacije'.



Znakovito, u razgovoru za SN, Dalić je i dodao da odlazak u Bjelovar i na prijateljsku utakmicu 110. godina vremešnim lokalnim klubom, baš i nije u njegovim planovima jer igrači će biti umorni i od prvenstvenih utakmica i putovanja. A taj je dvoboj na rasporedu već u utorak od 16 sati.