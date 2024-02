Dalić je zadovoljan ždrijebom Lige nacije, njegova izjava će oduševiti navijače

'Prošlosezonsko finale ostaje iza nas. Portugal, Poljska, Škotska...Mislim da grupa nije loša. Izvukli smo jaki Portugal već drugi puta u Ligi nacija. Za nas je to jedno jako dobro natjecanje i mislim da ćemo opet uživati u nogometu', rekao je izbornik te odmah rekao i kakva su njegova očekivanja:

'Naš cilj je biti među prve dvije ekipe i proći u četvrtfinale. Prva dva puta Liga nacija nam je bila rak rana, treći puta smo ušli u finale i to treba pokušati ponovno napraviti.'

Prvo kolo igrat će se od 5. do 7. rujna, a faza natjecanja po skupinama završava 19. studenoga 2024. godine. Četvrtfinalni dvoboji na programu su od 20. do 25. ožujka 2025. godine, dok je završni turnir od 4. do 8. lipnja.

Ovogodišnja Liga nacija vrlo je bitna i zbog kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u kojima će samo osvajači skupina izboriti izravan plasman na mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U dodatne kvalifikacije plasirat će se 12 drugoplasiranih te četiri najbolje momčadi iz Lige nacija koje nisu uspjele izboriti nastup kroz kvalifikacije.

LIGA A