Cvitanović preuzeo klupu Istre, a bolje igre najavljuje tek od utakmice s Goricom

Novi trener pulskog nogometnog prvoligaša Igor Cvitanović na konferenciji za novinare istaknuo je kako preuzimanje Istre 1961 za njega predstavlja veliki izazov, ali i priliku za dokazivanje. Napomenuo je kako je prvi cilj koji je postavljen pred njega ostanak u prvoligaškom društvu bez dodatnih kvalifikacija.

'Mislim da Istra 1961 ima dobru momčad i sigurno može biti pozicionirana na puno boljem mjestu na prvenstvenoj ljestvici od ovog na kojem se trenutačno nalazi. Sad je na meni, mojim suradnicima i igračima da sve to potvrdimo na terenu. Znači cilj nam je izboriti ostanak u prvoligaškom društvu bez dodatnih kvalifikacija, a zatim ćemo vidjeti što i kako dalje', kazao je Cvitanović na službenom predstavljanju.

'Dolazak u Pulu gledam kao na jednu lijepu priliku. Mislim da Istra 1961 ima dobru i kvalitetnu momčad, da je sposobna za dobar rezultat. Uostalom, da ne vjerujem u sebe i svoj rad, ne bih se ni bavio ovim poslom', rekao je Cvitanović.

Istaknuo je kako preferira napadački nogomet, ali da Istra 1961 trenutno ima problema s centralnim napadačima, jer su, kako je rekao, ostali samo na mladom Perić-Komšiću, dok se ostali tek vraćaju.

Odgovarajući na pitanje novinara koje stvari može promijeniti za utakmicu protiv Gorice koja je na programu u subotu, novi trener Puljana istaknuo je kako se realno malo toga može promijeniti do te utakmice.

'Malo toga se može promijeniti do te utakmice i žao mi je da nisam došao u nekoj reprezentativnoj stanci, koja srećom ubrzo i dolazi, pa ćemo imati više vremena upoznati se. No, cilj mi je pomaknuti linije više prema naprijed, igrači će morati više surađivati, jer i to sam detektirao kao problem. Individualni nogomet više ne prolazi i morat ćemo poraditi na tom zajedništvu u igri', naglasio je Cvitanović. Dodao je kako mu je drago što mu je Istra 1961, odnosno španjolska korporacija Baskonia-Alaves, iskazala povjerenje i dala ovu veliku priliku.

'Na igračima je da se izdignu iz ove situacije koja nije sjajna, jer previše je toga uloženo i previše je tu kvalitetnih igrača da ne bi puno kvalitetnije i bolje igrali. Inzistirat ću na radu, disciplini i odgovornosti svakoga igrača, jer to je osnova ako želimo napraviti dobar rezultat', zaključio je Igor Cvitanović.