Čudesni Ivo Karlović prvi u povijesti kojem je to uspjelo; teško da će ovo ikada biti nadmašeno

Ivo Karlović je na pragu 40. rođendana stigao do 19. finala na ATP turnirima u karijeri, pobijedivši u polufinalu Tata Opena u indijskom Puneu 34-godišnjeg Belgijca Stevea Darcisa sa 7-6 (3), 4-6, 6-3 te će se u subotu boriti za svoj deveti ATP naslov

Karlović je sjajno servirao i već sredinom prvog seta došao do devetog asa u meču i tako stigao do 13.000 neuhvatljivih servisa u karijeri. Do kraja prvog seta Karlović je skupio 17 asova, što je bio jedan od glavnih razloga zašto je Darcis ostao bez prilike za 'break' u prvoj dionici.

Belgijac je, zapravo, mogao biti zadovoljan što je stigao do 'tie-breaka', jer je po putu morao spasiti tri Karlovićeve prilike za oduzimanje servisa. Jednu je spasio servisom kod 2-2, a kod 3-3 Karlović je imao 15-40 i u oba poena ušao u izmjenu. Jednom se Darcis spasio dobrim bekend pasingom, a drugi put je Karlović promašio forhendom.