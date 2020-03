Cijeli svijet je poludio za Haalandom, a njegov mlađi rođak već sada je dvostruko bolji i skriva se u malom norveškom klubu

Albert Braut Tjaaland još je bolji od svojeg tri godine starijeg rođaka Erlinga Brauta Haalanda. Mladi Tjaaland je u 15 utakmica zabio 34 gola i tako zaradio nastup za seniore sa samo 16 godina

Albert Braut Tjaaland je tri godine mlađi rođak od Erlinga Brauta Haalanda, a osim krvnih zrnaca dijele i instinkt za gol. Obojica su karijeru počeli u norveškom Bryneu, Haaland je stigao do Borussije Dortmund, a mlađi rođak Tjaanald je neki dan debitirao za seniore norveškog sastava. U klubu su, nakon što je u 15 utakmica zabio 34 gola, zaključili da je predobar za mlade uzraste pa su ga sa samo 16 godina gurnuli u seniorsku ekipu.



Mladi Tjaaland nije skrivao oduševljenje ovim potezom kluba.



'Debi za prvu ekipu je oduvijek bio moj san. Ne mogu vjerovati da sam to ostvario tako mlad. Haaland? On je velika inspiracija za mene. Ono što je napravio do sada je nevjerojatno, a još je nevjerojatnije da to nastavlja raditi u kontinuitetu', izjavio je Tjaaland za norveške medije.



Izgleda da je obiteljski biznis proizvodnja stasitih i ubojitih napadača, a najzadovoljniji mogu biti u norveškoj nogometnoj reprezentaciji koja će uskoro u napadu imati ubojiti dvojac Haaland-Tjaaland. U Borussiji vjerojatno također već gledaju prema mlađem rođaku.