Cibona uspjela smanjiti zaostatak od 18 koševa, ali ne i izbjeći 19. poraz

Bila je to utakmica u kojoj je domaćin imao i 18 koševa viška, no Cibona se u završnici približila na samo tri koša minusa, no više od toga nije išlo.

Cibona je otvorila utakmicu vodstvom 5:0, međutim Split je ubrzo okrenuo rezultat i nakon sedam minuta igre imao je 13 koševa viška (27:14). Cibona je do konca četvrtine smanjila na -10 (31:21).

U drugoj dionici Žuti su imali i 18 razlike (45:27), ali je Cibona do poluvremena uspjela smanjiti na osam koševa minusa (53:45).

Treća dionica je pripala domaćinu koji je taj dio igre dobio sa 22:19 za 11 razlike na ulazu u zadnju četvrtinu. U posljednjoj dionici gosti su smanjili na samo tri koša zaostatka (78:75), ali više od toga nije išlo. Na koncu je Split slavio sa 88:82.

Domaćine je predvodio Vito Kučić sa 21 košem, David Škara je dodao 12 koševa i šest skokova, a Borna Kapusta 11 koševa i sedam asistencija. Za Žute je debitirao novi Amerikanac Adam Smith, dobio je tri minute bez postignutog koša.

Na drugoj strani najefikasniji su bili Krešimir Radovčić sa 23 koša i pet asistencija, te Domagoj Vuković sa 15 koševa.