Britancu Adamu Yatesu peta etapa i ukupno vodstvo

Britanac Adam Yates, član australske momčadi Mitchelton-Scott, pobjednik je pete etape biciklističke utrke CRO Race vožene od Rapca do vrha uspona na Platak u dužini od 136 kilometara, a tom je etapnom pobjedom preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu

Uoči posljednje, šeste etape koja će se u nedjelju voziti od Svete Nedelje do Trga svetog Marka u Zagrebu (155km) Yates ima 15 sekundi bolje vrijeme od drugog Villelle, a 17 od trećeg De la Partea.

'Kraljevska' peta etapa CRO Racea započela je u Rapcu u neposrednoj blizini hotelskog kompleksa Valamar, a sama utrka krenula je kada su vozači stigli u podnožje starog grada Labina gdje se nalazio prvi prolazni cilj. Njime je prvi prošao slovenski prvak Domen Novak (Bahrain-Merida) ispred Australca Benjamina Hilla (Ljubljana Gusto Santic) i Nizozemca Larsa van den Berga (Metec-TKH).



Nakon 20-ak kilometara iz pelotona se izdvojila skupina od 11 vozača od kojih niti jedan nije bio opasan po vodeće u ukupnom redoslijedu. Ipak, ta 11-orka u niti jednom trenutku nje uspjela stvoriti prednost veću od tri minute, a njihov bijeg bio je okončan već početkom uspona na Učku 70-ak kilometara prije cilja.

Borba za ukupnu pobjedu krenula je već na Učki, pa su se tako u drugoj polovici tog 10-kilometarskog uspona na čellu utrke izdvojili favoriti, Britanac Adam Yates (Mitchelton-Scott), Talijan Davide Villella (Astana), Španjolac Victor De la Parte (CCC), Francuz Alexis Guerin (Delco Marseille), Australac Nathan Earle (Israel Cycling Academy) i Slovenac Domen Novak (Bahrain-Merida). Ipak, prvi je preko prijevoja u Parku prirode Učka prošao De la Parteov momčadski kolega Austrijanac Riccardo Zoidl (CCC) ispred Slovenca Domena Novaka (Bahrain-Merida) i Australca Calluma Scotsona (Mitchelton-Scott).

No, tijekom spusta s Učke i na putu do Opatije favoriti su usporili tempo i dopustili velikom broju vozača da se vrati u glavnu skupinu. Malo zatišje u borbi za ukupnu pobjedu iskoristio je španjolski veteran Ruben Plaza (Isrel Cycling Academy) koji je prošao prvi kroz prolazni cilj u Opatiji ispred Kazahstanca Vadima Pronskog (Astana) i Francuza Alexisa Guerina (Delco Marseille). Do sljedećeg prolaznog cilja koji je bio na riječkom Korzu formirala se skupina od tri vozača u vodstvu, a prvi je kroz Korzo prošao Slovenac Grega Bole (Bahrain-Merida) ispred Plaze i Francuza Quentina Pachera (Vital Concept).

Sprinter Bole ubrzo je nestao i vodeće skupine, a Pacher i Plaza su uspjeli skrenuti na cestu prema Platku s otprilike pola minute ispred pelotona. Niti njih dvojica se nisu dugo zadržala u vodstvu, a odmah nakon što je Plaza uhvaćen iz glavne skupine napao je njegov momčadsi kolega Švicarac Matteo Badilatti.

Badilattijeva avantura trajala je sve do pet kilometara prije cilja kada je glavni favorit za ukupnu pobjedu Adam Yates odlučio opravdatti svoj status.prvog favorita utrke. Britanac je silovito napao i za samo 200 metara napravio 20-ak sekundi prednosti u odnosu na najbliže konkurente. U lov za Yatesom krenuo je Slovenac Novak, ali u posljednjem kilometru on je popustio pa ga je do cilja sustigao trojac Villella, De la Parte i Rolland.

1. Adam Yates (VB/MTS) 3:40:01 sati



2. Davide Villella (ITA/AST) +10 sec



3. Victor de la Parte Gonzalez (ŠPA/CCC)



4. Pierre Rolland (VCB/FRA)



5. Domen Novak (SLO/TBM) +11



6. Nathan Earle (AUS/ICA) +17



UKUPNO

1. Adam Yates (VB/MTS)



2. Davide Villella (ITA/AST) +15 sec



3. Victor de la Parte Gonzalez (ŠPA/CCC) +17