Briljantna 'bomba' Gorgona spasila Rijeku u Norveškoj, ali bit će posla na Rujevici

U prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige nogometaši Rijeke odigrali su 1:1 u Norveškoj protiv Sarpsborga i tako izborili dobar rezultat pred uzvrat, no tek moraju pokazati da su bolji od protivnika...

Kekova družina započela je svoju novu europsku avanturu ovog četvrtka u Sarpsborgu i može zadovoljna otputovati kući. U neizvjesnoj utakmici u kojoj su obje momčadi imale svoje prilike na kraju nije bilo pobjednika, no gol u gostima daje određenu prednost Rijeci uoči uzvrata u kojem mora odigrati bolje ako želi do kraja slomiti neugodnog rivala.

Bio je to dvoboj u kojem je Sarpsborg pred dobro ispunjenim stadionom žestoko krenuo, no Riječani se nisu dali iznenaditi u početnim minutama. Dapače, u 9. minuti Acosty je mogao šokirati Norvežane kad je izašao pred Vasjutina i pucao u suprotni kut, no ruski golman vješto mu je obranio, da bi odbijena lopta došla do Pavičića, a njemu je Tamm na gol liniji zaustavio udarac.

Zabiti je mogao i Heber kad je nakon pogreške norveške obrane izašao sam pred Vasjutina, no ovaj mu je obranio udarac iz blizine u 31. minuti, a devet minuta kasnije imao je posla i Simon Sluga nakon udarca Nielsena, no vješto mu je obranio, a zatim i nogom odbio loptu ispred Muhammeda.

Drugo poluvrijeme počelo je jalovom petominutnom dominacijom Sarpsborga, a onda je Rijeka sve mogla riješiti. U 57. minuti Heber je pucao, lopta se odbila do Gorgona koji je potpuno sam pucao u čistoj situaciji, ali Vasjutin ga je zaustavio briljantnom refleksnom obranom.