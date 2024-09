Brett Favre boluje od Parkinsonove bolesti

Favre, koji je odigrao rekordnih 321 uzastopnu utakmicu u NFL-u 1990-ih i 2000-ih, ispitan je pred Kongresom u Washingtonu u sklopu istrage o neovlaštenom korištenju javnih sredstava.

'Nažalost, izgubio sam novac na poslovnom projektu koji je trebao napraviti napredak u liječenju potresa mozga', rekao je 58-godišnji bivši quarterback. 'Kao što sigurno razumijete, za mene je prekasno - nedavno mi je dijagnosticirana Parkinsonova bolest', dodao je čovjek koji je Green Bay Packerse odveo do pobjede u Super Bowlu 1996. godine.

Unatoč sve strožim protokolima koje postavljaju njezini čelnici, pitanje potresa mozga muči američki nogomet, kraljevski sport u Sjedinjenim Državama.U mirovini od 2010., Favre je tvrdio osam godina kasnije da je vjerojatno pretrpio brojne potrese mozga tijekom svoje karijere, od kojih većina nije dijagnosticirana.

'Kada imate tinitus, vrtoglavicu, to je potres mozga, imao sam stotine, vjerojatno tisuće tijekom svoje karijere, što je zastrašujuće', rekao je u intervjuu. 'Ponekad, u banalnim raspravama o svakodnevnom životu, više nisam nalazio riječi. Da, tražio sam svoje ključeve dok sam ih držao u rukama, ili svoje naočale dok sam ih nosio na nosu. pitala se je li to normalno ili su to znakovi upozorenja', objasnila je dalje zvijezda.

U utorak je Brett Favre saslušan u Kongresu u sklopu svoje investicije u tvrtku Prevacus koja radi na dizajnu lijeka za liječenje potresa mozga, projektu koji je imao koristi od dva milijuna dolara javnog novca. Parkinsonova bolest, degenerativna bolest mozga, pogađa gotovo 10 milijuna ljudi diljem svijeta, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).