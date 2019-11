Borussia (D) izbjegla blamažu; na svom su terenu 'žuto-crni' spasili bod u posljednjim sekundama

Prvu utakmicu 12. kola Bundeslige u Dortmundu su igrali Borussija i posljednjeplasirani Paderborn. Svi su očekivali laku pobjedu 'žuto-crnih', no gosti su nakon prvih 45 minuta igre na Signal-Iduna-Parku vodili 3:0...

Apsolutno nitko nije očekivao da bi gosti mogli napraviti senzaciju u Dortmundu, ali sjajnom igrom u prvih 45 minuta do senzacije su umalo i došli. Vodili su 0:3, imali su tri boda u džepu, a na kraju su osvojili samo jedan.

Borussija je imala veći posjed lopte. Pokušavali su 'žuto-crni' konstantnim napadima ugroziti gol protivnika, ali su time Paderbornu otvarali previše prostora za kontre.

Oni su to i iskoristili te su zabili još dva gola u završnici prvog poluvremena. Prvo je Mamba u 37. minuti još jednom zabio za 2:0, da bi šest minuta kasnije Holtmann projurio kroz poroznu obranu domaćina za nevjerojatnih 3:0 posljednjeplasirane momčadi Bundeslige u gostima kod Borussije (D).

Ovim rezultatom se otišlo na odmor, ali Borussija već na otvaranju drugog poluvremena stiže do gola. Pogodio je Sancho za 3:1 i činilo se da će domaći kreirati veliki preokret. No, strahovali su 'žuto-crni' do posljednjih sekundi utakmice...