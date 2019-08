Bojan Bogdanović u Dubrovniku trenira kao nikada u karijeri; otkrio nam je detalj kojim ga je njegov novi NBA klub iznenadio

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović već godinama velik dio godišnjeg odmora provodi u Dubrovniku, gradu u koji se zaljubio još kao klinac. No, ovog ljeta popularni Babo radio je napornije nego ikada na svojoj igri, u što smo se uživo uvjerili, kako bi u svojoj novoj NBA momčadi Utah Jazz opravdao velik novac koji su mu dali

Kako bi se što bolje uklopio u sustav igre trenera Quina Snydera u Dubrovnik je na desetak dana stigao i pomoćni trener Zach Guthrie koji je, usprkos velikim vrućinama i tisućama turista koji pohode Dubrovnik, svakodnevno radio u dvorani Gospino polje po zaista velikoj sparini (nema klima uređaja u dvorani!) s novim igračem Jazzera. Taj potez pomalo je iznenadio Bogdanovića, ali mu je ujedno i pokazao koliko im je svima u klubu stalo do njega. Pogotovo glavnom treneru Snyderu koji Bogdanovića vidi kao igrača udarne petorke od kojeg se očekuju - koševi i dobra obrana.

'Uvjeren sam kako će se Bojan sjajno uklopiti u naš sustav igre, a boljeg šutera na tržištu teško da smo mogli naći. Zaista bismo mogli imati ubojitu petorku kada je šut za tri poena u pitanju', kratko je za tportal kazao simpatični Guthrie koji je na svom laptopu Bogdanoviću pokazivao detalje akcija u kojima će igrati na njega. Ništa se ne prepušta slučaju.

'Zaista smo dobro radili cijelog ljeta i jako sam zadovoljan. Cijelo vrijeme uz mene je trener Danijel Lutz, s kojim surađujem već godinama, a dolazak pomoćnika Jazza iz SAD-a je dokaz koliko se u mojoj novoj momčadi pazi na detalje', kazao je za tportal Bogdanović koji je u Dubrovniku pronašao svoj drugi dom jer je poznato kako je već kupio nekoliko nekretnina u najpoznatijem hrvatskom gradu.

'Dubrovnik sam zavolio još kao dijete kada bih dolazio s roditeljima i sestrama u ovaj prelijepi grad. Eto, već sam ranije rekao kako sam presretan što sam si mogao ispuniti dječačku želju i što sam kupio lijepu kuću na Stradunu, u samom središte stare gradske jezgre', sa smiješkom je rekao Bogdanović kojeg se često može vidjeti u šetnji Stradunom u društvu prijatelja ili djevojke.

No, kada je Dubrovnik u pitanju Bogdanović je odredio kako će se aktivno odmarati do Velike Gospe, a nakon toga kreće s malo žešćim radom u Zagrebu, u dvorani Dražena Petrovića. Plan mu je, kako nam je rekao, trenirati u Zagrebu do početka rujna kada će krenuti prema svom novom odredištu – Salt Lake Cityju u američkoj saveznoj državi Utah.

Ono što je jasno Bojan će u SAD stići potpuno spreman i željan novog dokazivanja.

'Iskreno, više bih volio da sam ljeto proveo na pripremama za Svjetsko prvenstvo s hrvatskom reprezentacijom, ali što je tu je. Što se momčadi Utah Jazza tiče očekujem dobru sezonu i mislim da su čelnici kluba posložili jako dobro momčad iako će nam trebati vremena da se mi novi igrači uigramo. Svi nam predviđaju borbu za vrh Zapadne konferencije, a ono što je sigurno jest kako će po mom mišljenju ovo biti najneizvjesnija i najnapetija NBA sezona nakon dugo vremena. Teško je predvidjeti tko bi mogao do finala... Pa pogledajte samo Zapad, od 15 momčadi možda 2-3 ne računaju na visok plasman i vodit će se velika borba za play-off pozicije', dodao je dobro raspoloženi Bogdanović.

Kako bi u top formi otišao put SAD-a Bogdanović uz sebe stalno ima trenera Danijela Lutza koji ga poznaje u dušu i koji s njim radi od prvih dana kada je stigao iz Real Madrida u Cibonu.

'Istina, jako dugo surađujemo i ono što je najvažnije kod Bojana, u ovoj fazi njegove karijere, jest usavršavanje segmenata u njegovoj igri koje već od ranije jako dobro izvodi. Naravno, radili smo i na nekim detaljima koji će mu biti potrebni u momčadi u Utah Jazza, a za to je najzaslužnija suradnja s pomoćnikom u tom klubu Zachom Guthriejem s kojim je ovdje u Dubrovniku bio užitak raditi', kazao je Lutz dodavši:

'Bojan je kompletan profesionalac i način na koji je naporno radio cijelo ljeto, za vrijeme godišnjeg odmora, je samo potvrda toga. Naravno, tako nešto se i očekuje od nekoga tko ima status kao što ga Bojan trenutačno ima u NBA ligi.'