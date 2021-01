Bojan Bogdanović je 'namjestio ruku' i zabio 17 koševa; Giannis slavio u derbiju protiv Dončića

Košarkaši Utah Jazza ostvarili su osmu pobjedu u svom 12. ovosezonskom nastupu u NBA ligi uvjerljivo nadigravši na svom parketu Atlanta Hawkse 116:92, a hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović u uspjeh je ugradio 17 koševa, tri skoka i asistenciju za gotovo 27 minuta provedenih na terenu

Susret je bio riješen velikom 21:0 serijom Jazza krajem treće i početkom četvrte četvrtine kojom se domaći sastav odvojio na nedostižnih 103:74.

Bojan Bogdanović je za svojih 17 koševa šutirao 3-7 za dva, za tricu 3-5, a pogodio je i oba slobodna bacanja.

Najefikasniji u sastavu Utaha bio je Donovan Mitchell s 26 koševa, dok je Atlantu predvodio Cam Reddish s 20 ubačaja.

Los Angeles Clippersi također su ostvarili uvjerljivu pobjedu u petak nadigravši kao gosti Sacramento Kingse 138:100, a hrvatski centar Ivica Zubac na terenu je proveo 21 minutu tijekom kojih je postigao šest koševa uz šut 3-5, a ostvario je i sedam skokova te po jednu asistenciju, osvojenu loptu i blokadu. Najbolji kod Clippersa standardno su bili Kawhi Leonard s 27 i Paul George s 26 koševa, dok je kod slabašnih Kingsa najefikasniji bio Marvin Bagley III s 20 koševa.

Prvaci Los Angeles Lakersi na svom su terenu nadigrali New Orleans Pelicanse 112:95 iako su gosti u prvom poluvremenu imali i 15 koševa prednosti (45:30). No, u nastavku je stvar u svoje ruke preuzeo LeBron James koji je sa 21 košem, 11 asistencija i 8 skokova predvodio Lakerse do pete pobjede u nizu kojom su zadržali vrh ljestvice kako u Zapadnoj konferenciji tako i u čitavoj ligi. Kod Pelicansa su najbolji bili Zion Williamson s 21 košem i 12 skokova te Brandon Ingram s 20 koševa.

Boston Celticsi zadržali su čelo Istoka sigurnom 124:97 domaćom pobjedom protiv Orlando Magica. Bila je to prva utakmica za Celticse nakon čak tjedan dana, zbog pozitivnih testova na koronavirus morali su odgoditi posljednje tri utakmice, a i u ovoj su bili bez svog najboljeg igrača Jaysona Tatuma. No, to se nije osjetilo jer su petorica igrača postigla dvoznamenkast broj koševa, najviše Jaylen Brown 21. Kod Magica, koji je četvrti put zaredom izgubio s dvoznamenkastom razlikom, najefikasniji je bio Aaron Gordon koji je ubacio 17 koševa.

Milwaukee Bucksi su u zanimljivoj utakmici kao domaćini svladali Dallas Maverickse 112:109. Iako je najučinkovitiji kod domaćina bio Giannis Antetokounmpo s 31 košem i 9 skokova, ključne koševe postigao je Khris Middleton koji je s dvije vezane trice zaostatak od 103:105 pretvorio u prednost 109:105 1:47 minuta prije kraja. Middleton je pogodio i oba slobodna bacanja za 111:107 7.8 sekundi prije isteka vremena, potom je Luka Dončić polaganjem smanjio na 111:109 da bi Brook Lopez jednim pogođenim slobodnim bacanjem postavio rezultat na 112:109 1.6 sekundi prije isteka vremena i tako ponudio priliku Mavsima da tricom odvedu susret u produžetak, no Dončić nije bio precizan. Middleton je susret okončao s 25 koševa, dok je Dončić bio nadomak novog 'triple-double' učinka s 28 koševa, 13 asistencija i 9 skokova.