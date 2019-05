Boban 'zapalio' atmosferu u Zagrebu, a legenda Dinama kraj utakmice je dočekala u suzama: Srce mi je puno...

U sjajnoj atmosferi pred više od 2000 gledatelja u KC Dražen Petrović je odigrana humanitarna utakmica između ekipa 'Dinamo 90-ih' i 'Nogometne ikone HNL-a' s koje sav prihod od ulaznica odlazi za pomoć u liječenju sina legendarnog Dinamovog kapetana Slavka Ištvanića koji boluje od celebralne paralize...

'Srce mi je puno. Atmosfera u dvorani je bila sjajna, hvala svima koji su došli. S nekim dečkima se nisam vidio godinama i drago mi je što su se odazvali pozivu. Dinamo je moj klub i ova utakmica me vratila u dane kada sam s ponosom nosio modri dres', kazao je Slavko Ištvanić koji je kraj utakmice dočekao u suzama.

Ovom utakmicom članovi Dinama okupljeni u Udrugu 'Dinamo to smo mi' obilježili su 29. godišnjicu nikad odigrane utakmice Dinama i Crvene zvezde 13. 5. 1990. godine, ali i iskoristili priliku kako bi humantiranom akcijom 'Dinamovci za Dinamovca' pomogli Slavku Ištvaniću koji je od 1983. do 1995. godine sakupio 527 nastupa u 'modrom' dresu.

'Ovo je bilo čudesno, nešto prekrasno. Mi smo velika nogometna obitelj, vjerujem kako je ovo početak takvih akcija. Moramo se međusobno pomagati i kada netko treba pomoć moramo naći snage, vremena i doći. Hvala svim koji su došli i igračima i navijačima. Svi smo uživali. Dečki su bili borbeni i nitko nije želio izgubiti', dodao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Izbornik 'vatrenih' još jednom je pozvao na jedinstvo hrvatskih navijača.

'Ja sam navijač Dinama, Hajduka, Osijeka, Rijeke i svih naših klubova. Ovo je najgore što mi radimo, dijelimo se. Mi smo svi Hrvatska, a to je najvažnije. Kada sam ja bio mali pjevalo se 'Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska'. To je najvažnije i ja to guram', zaključio je na kraju Dalić.