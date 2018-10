Đoković iskoristio jedinu priliku i uzeo prvi set; ima li Ćorić snage za veliki preokret?

U finalu Mastersa 1000 u Šangaju igraju Borna Ćorić i Novak Đoković. Hrvatski tenisač će nakon velike polufinalne pobjede protiv Rogera Federera loviti novi veliki skalp protiv dobrog prijatelja. Tekstualni prijenos pratite na tportalu

Borna Ćorić - Novak Đoković 3:6, 0:0

Drugi set

Prvi set

Srpski tenisač izabrao je da prvi servira i dobro je odradio prvi gem, Ćorić je došao samo do jednog poena. Uskoro je i hrvatski predstavnik došao do prvog gema u meču (1:1). Novi uvjerljiv gem za Đokovićevu prednost (1:2), a na jednak način uzvratio je Ćorić. Nažalost, nakon velike borbe u šestom gemu prvog seta dogodio se prvi break, Ćorić je izgubio svoj servis (2:4). Hrvat je u sljedećoj igri stigao do 40:40, ali je Đoković ostao čvrst (2:5). Hrvat je bez izgubljenog poena smanjio na 3:5. No, Đoković je neumoljiv na svoj servis, nije dao Ćoriću ni najmanju šansu te je osvojio prvi set 3:6.

-------------------------------------------------------------------------------------

U 10.30 sati po hrvatskom vremenu Ćorić i Đoković se bore za konačni trijumf na kineskom turniru, a srpski tenisač je na papiru favorit, jer statistika je neumoljiva.

Đoković će pokušati osvojiti svoj 32. Masters (četvrti u Šangaju), a hrvatski predstavnik tek prvi. Isto tako srpski igrač u finalima na kineskom tlu ima savršenih 10-0, a i jedina dva međusobna meča sa Ćorićem otišla su na njegovu stranu.