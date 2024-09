Bjelica nakon 'petarde' na Maksimiru: Ja sam, kažu, pragmatičan trener...

'Ja sam, kažu, pragmatičan trener. Jesam, ja ne umirem u ljepoti nego želim rezultate. Pa ako ćemo nekad odigrati dugu loptu na Petkovića , to nije nabijanje nego je planski. U puno situacija smo bili direktni, a nismo ništa stigli utrenirati. Puno toga su igrači primijenili na terenu što smo rekli u pripremi.'

S posebnim emocijama komentirao je svoj povratak na klupu Dinama, rekavši da mu je pljesak tribina puno značio.

'Sam osjećaj biti opet na klupi Dinama je za mene predivan osjećaj. Pljesak tribina prije početka mi je puno značio, a razveselila me, naravno, i pobjeda. Torrenteu su prvi golovi u karijeri, drago mi je zbog njega. Ništa me nije naljutilo. Možda primljeni gol, ali bože moj, to se događa.'