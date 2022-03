Bjelica jasno poručio da Osijek želi u finale, ali je usput i nahvalio trenera Rijeke Tomića kao nikad prije; evo gdje možete gledati utakmicu

Rijeka i Osijek u srijedu od 18 sati (HNTV, MAXtv) na Rujevici će se boriti za plasman u finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa u Splitu. Na zasad najvažniju utakmicu u sezoni osvrnuo se i trener Osijeka Nenad Bjelica

Nakon nedavne pobjede Osijeka nad Dinamom u derbiju HT Prve lige pred nogometašima iz Slavonije je teško gostovanje kod Rijeke u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. U finalu pobjednika ovog para čeka splitski Hajduk, a nogometaši Osijeka na put u Rijeku odlaze nakon blijede igre u prošlom kolu HT Prve lige u kojem su osvojili tek bod protiv Lokomotive.

No, kada je riječ o tzv. 'utakmici sezone za Osijek' Bjelica je isreno rekao:

'Možda do ovog dijela sezone, jedna jako vrlo bitna utakmica. Ali nadamo se utakmicama ispred nas koje bi trebale biti još važnije. Želimo proći dalje, želimo u finale. Pokazali smo da se možemo nositi protiv najjačih, nadam se da ćemo to pokazati u Rijeci i da idemo u finale. Nismo imali nikakvu posebnu pripremu… Pripremamo se kao za svaku utakmicu, svejedno nam je igramo li s Rijekom, Dinamom, Lokomotivom, Hrvatskim dragovoljcem, priprema je ista. Želimo da igrači ne osjete pritisak utakmice već da uživaju u polufinalu Kupa koje se nadam da će biti kvalitetno, da će obje momčadi dati sve od sebe da prođu u finale, ali nadam se da ćemo to biti mi', kazao je trener Osijeka Nenad Bjelica koji je dodao kako je momčad u jako dobrom stanju usprkos remiju u Zagrebu kod Lokomotive.